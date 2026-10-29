"Palaia da Paura": per Halloween spettacoli, musica e un percorso horror in paese

Palaia si prepara a vivere una notte di Halloween speciale. Sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 18, torna "Palaia da Paura", l’evento che trasformerà il centro storico in uno scenario inedito, dove atmosfere da brivido, divertimento e voglia di stare insieme animeranno le vie del paese.

Promossa dal Centro Commerciale Naturale di Palaia, con il patrocinio del Comune di Palaia e Confesercenti, l'iniziativa dedicata ad Halloween è diventata ormai da anni un appuntamento atteso soprattutto dai più giovani e dalle famiglie, un’occasione di festa per grandi e piccini che valorizza al tempo stesso il centro storico, le attività locali e il senso di appartenenza alla comunità.

È proprio la collaborazione tra commercianti, associazioni, organizzatori, volontari e cittadini a rendere possibile un’iniziativa di questo tipo. Fare comunità significa mettersi in gioco, condividere idee ed energie e contribuire a rendere vivo il proprio paese, creando momenti di incontro che rafforzano i legami tra le persone e attraggono visitatori anche dai territori vicini.

Il cuore della manifestazione sarà il centro storico dell’antico Castello di Palaia, che per una sola sera cambierà volto, trasformandosi in un luogo sorprendente, popolato da scenografie, atmosfere misteriose e personaggi da brivido. Protagonista di questa edizione sarà il nuovo percorso horror "Da Brividi", pensato per regalare al pubblico un’esperienza diversa dal solito: un’occasione per riscoprire sotto un’altra luce una parte del borgo particolarmente suggestiva, nel medioevo teatro di battaglie, oggi di avventure, spettacolo, partecipazione e divertimento... da brividi!

"Non tutti sanno che le radici di Halloween non sono esclusivamente americane: anche in Italia, fin dall’antichità, esistevano usanze e rituali legati al ricordo dei defunti, accompagnati da cibi e dolci preparati in loro memoria. Nel corso del tempo, tradizioni diverse si sono incontrate e intrecciate, dando vita a nuove forme di festa che hanno contribuito a riscoprire e riportare alla luce antiche consuetudini italiane. La sfida è proprio questa: trasformare una ricorrenza arrivata da lontano in una festa autentica, costruita e vissuta insieme, senza perdere il legame con la nostra storia e la nostra identità", dichiara Alessia Lorenzetti, vicesindaca di Palaia. "A Palaia vogliamo che questa serata sia un momento di incontro, partecipazione e divertimento, capace di animare il borgo, valorizzarne gli spazi e rafforzare il senso di comunità. Un’occasione per mantenere vive le tradizioni e, allo stesso tempo, aprirci a nuove opportunità di condivisione".

"Palaia da Paura" 2026, il programma

Il programma della serata accompagnerà il pubblico dalle 18:30 fino a tarda sera, con proposte pensate per coinvolgere persone di tutte le età. Alle 18 prenderanno il via i laboratori creativi per bambini, durante i quali i piccoli partecipanti potranno realizzare decorazioni a tema Halloween, lasciando spazio alla fantasia e alla creatività.

Dalle ore 19:30 alle 21 la magia sarà protagonista con lo spettacolo dal vivo del mago Roberto Costa, per due appuntamenti all’insegna dello stupore e dell’intrattenimento. Dalle ore 20, inoltre, il centro sarà animato dallo spettacolo itinerante con le Bolle Giganti di Alessia Cicciotto: bolle di sapone spettacolari, riflessi suggestivi, fumo ed effetti luminosi trasformeranno l’aria in un piccolo mondo incantato, capace di sorprendere grandi e piccini per tutta la serata.

Sempre dalle 20, per i più coraggiosi, aprirà il Sentiero del Terrore, un itinerario al buio animato da figuranti e attori, pronto a mettere alla prova i visitatori con incontri inaspettati e scenari da film horror. L’esperienza sarà dedicata al pubblico adulto.

Non mancherà, naturalmente, un’alternativa pensata per i più piccoli: il percorso della paura per bambini, aperto durante la manifestazione, permetterà anche alle famiglie di vivere Halloween in un’atmosfera divertente e adatta ai più giovani.

Ad accompagnare la festa ci saranno anche il DJ set di Elia Quagli, per dare ritmo alla serata, e un’area dedicata allo street food, dove fermarsi a mangiare, incontrarsi e condividere il piacere di trascorrere insieme la notte più misteriosa dell’anno.

"Dietro tutto questo ci sono impegno, organizzazione e disponibilità: per questo il contributo di ogni realtà coinvolta è fondamentale. Tenere vivo il paese significa anche creare occasioni per incontrarsi, sostenere le attività locali e costruire insieme nuove esperienze, il Centro Commerciale Naturale di Palaia desidera ringraziare il Comune di Palaia e Confesercenti per il patrocinio e il sostegno all’iniziativa, oltre a tutte le persone, le attività e le realtà del territorio che contribuiscono alla realizzazione dell’evento" dichiara Isabella DiMeo Presidente del CCN di Palaia.

L’appuntamento è dunque per sabato 31 ottobre, dalle 18, nel centro storico di Palaia: una serata tra street food, spettacoli, magia, musica e percorsi da brivido, per vivere Halloween insieme e scoprire il Castello sotto una luce completamente nuova.

Fonte: Ufficio stampa