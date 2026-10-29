Partito democratico Gambassi Terme riparte con l’Assemblea comunale

Dopo mesi di intenso lavoro sul campo e di riorganizzazione dell'Unione comunale, il Partito Democratico di Gambassi Terme chiama a raccolta iscritti, simpatizzanti e cittadini per un’assemblea comunale aperta, in programma domani, venerdì 30 ottobre, alle re 21:30 presso il Circolo Arci "Nuova Resistenza".

All'iniziativa parteciperanno il commissario dell’Unione comunale del PD di Gambassi Terme, Paolo Malquori, e il segretario del PD Empolese Valdelsa, Maurizio Cei.

L'assemblea rappresenta un passaggio fondamentale del percorso iniziato lo scorso 8 luglio con la nomina di Paolo Malquori – già sindaco di Gambassi Terme per oltre tredici anni – a commissario da parte del segretario regionale del PD Toscana, Emiliano Fossi.

Fin dai primi giorni del commissariamento, il lavoro si è concentrato su una serie di incontri che hanno visto protagonisti il gruppo consiliare, gli iscritti e i sostenitori storici, definendo le priorità a supporto del ruolo dell'opposizione in Consiglio Comunale.

In questo quadro si inserisce una scelta simbolica e concreta: il ritorno del partito nella sua "casa" storica, nei locali sotto il Circolo Arci a fianco della "Forra", resa possibile grazie alla disponibilità del presidente Giuliano Fungardi. Un segnale chiaro verso la cittadinanza sulla volontà del PD di riprendere appieno la propria attività.

«Oggi serve rimettere in piedi una comunità politica capace di affrontare con decisione le prossime scadenze elettorali- spiega Malquori –, sia nazionali che amministrative. La riapertura della nostra sede storica dimostra che il PD c'è, è vivo e vuole riprendere il cammino con rinnovato entusiasmo. L'incontro di domani sarà l'occasione per avviare il confronto sul percorso che condurrà al Congresso e all'elezione della nuova segreteria locale».

L'invito a partecipare è aperto a tutti gli iscritti, ai simpatizzanti e a chiunque veda nel Partito Democratico un punto di riferimento per il territorio.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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