Pimpina di Montelupo vince il concorso del miglior panettone creativo

Martedì 27 ottobre, presso la prestigiosa struttura medievale dell’Antico Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli (FI), ha avuto luogo la prima edizione del concorso regionale “Mister Panettone”: un contest estremamente selettivo, aperto a tutte le province della Toscana, in cui era richiesto l’utilizzo esclusivo di lievito madre, senza preparati o semilavorati.

Il podio

Panettone tradizionale (con uvetta e canditi)

Pasticceria Come una Volta (Quarrata) Pasticceria Pimpina (Montelupo e Cerbaia) Pasticceria Le Tentazioni (Vinci)

Panettone innovativo

Pasticceria Pimpina (Montelupo e Cerbaia): fichi e cioccolato fondente Pasticceria Rigacci (Cerbaia): mele, limone e nocciole Pasticceria Come una Volta: caramello salato, caramello mou e cioccolato al caramello

I concorrenti

Lista completa dei finalisti (in ordine alfabetico), divisi per categoria e Comune di provenienza.

Panettone classico

Antica pasticceria Tintori (Prato)

Pasticceria Blasio (Scandicci)

Cocciopesto (Calenzano)

Come una Volta (Quarrata)

Cristalli di zucchero (Agliana)

Pasticceria Cristiani (Livorno)

Pasticceria Fiorentina (Montespertoli)

Il fornaio di Scandicci

Pasticceria Bar Italia (Borgo S. Lorenzo)

La cucina di Caterina (Tavarnelle Val di Pesa)

Le Tentazioni (Vinci)

Pasticceria Pimpina (Montelupo F.no)

Fratelli Rigacci (Cerbaia)

Pasticceria Undici (Campi)

Panettone creativo

Come una Volta

Finisterrae (Firenze)

Pasticceria Fiorentina

Pasticceria Bar Italia

La cucina di Caterina

Le Tentazioni

Pasticceria Pimpina

Fratelli Rigacci

La giuria

Il podio è stato decretato da una giuria di pastry chef ed esperti gastronomi, presieduta da Michele Mancini, chef e pastry chef presso il prestigioso Hotel Stella della Versilia e ambasciatore della cucina italiana e del Made in Italy all’estero.

Giuria tecnica

Michele Mancini (presidente)

Simone Aimavilli, storico pastry chef fiorentino, attualmente presso il Caffè Neri (gruppo Crociani)

Simone Frius, altro storico pasticcere fiorentino, attualmente presso il Caffè Patrizia a Campi Bisenzio

Massimo Cortini, chef, pastry chef, coorganizzatore dell’evento e titolare del catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella

Giuria specializzata

Luciano e Ricciardo Artusi, istituzioni fiorentine e toscane

Nicoletta Curradi, giornalista presso l’agenzia di stampa nazionale Agenfood

Luca Alves, consulente enogastronomico in rappresentanza del Consorzio Tutela Valdarno di Sopra doc

Gilberto Bertini, giornalista corrispondente di Wine News

I premi

Ai primi 3 classificati di ogni categoria sono andati una targa ricordo dell’evento, a cura di DMP Distribuzione Materie Prime (nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie, forni e ristoranti), e una bottiglia di vino offerta dal Consorzio Tutela Valdarno di Sopra doc. A tutti i finalisti è stato consegnato un attestato in carta pergamena da incorniciare, a cura di Festival delle Pasticcerie.

Il consulente enogastronomico Luca Alves, a nome del Consorzio Tutela Valdarno di Sopra doc, ha premiato i primi classificati con alcune prestigiose bottiglie di vino, proponendo a fine evento anche alcuni abbinamenti con vini speciali e vermut.

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