Pimpina di Montelupo vince il concorso del miglior panettone creativo

Martedì 27 ottobre, presso la prestigiosa struttura medievale dell’Antico Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli (FI), ha avuto luogo la prima edizione del concorso regionale “Mister Panettone”: un contest estremamente selettivo, aperto a tutte le province della Toscana, in cui era richiesto l’utilizzo esclusivo di lievito madre, senza preparati o semilavorati.
Il podio
Panettone tradizionale (con uvetta e canditi)
- Pasticceria Come una Volta (Quarrata)
- Pasticceria Pimpina (Montelupo e Cerbaia)
- Pasticceria Le Tentazioni (Vinci)
Panettone innovativo
- Pasticceria Pimpina (Montelupo e Cerbaia): fichi e cioccolato fondente
- Pasticceria Rigacci (Cerbaia): mele, limone e nocciole
- Pasticceria Come una Volta: caramello salato, caramello mou e cioccolato al caramello
I concorrenti
Lista completa dei finalisti (in ordine alfabetico), divisi per categoria e Comune di provenienza.
Panettone classico
- Antica pasticceria Tintori (Prato)
- Pasticceria Blasio (Scandicci)
- Cocciopesto (Calenzano)
- Come una Volta (Quarrata)
- Cristalli di zucchero (Agliana)
- Pasticceria Cristiani (Livorno)
- Pasticceria Fiorentina (Montespertoli)
- Il fornaio di Scandicci
- Pasticceria Bar Italia (Borgo S. Lorenzo)
- La cucina di Caterina (Tavarnelle Val di Pesa)
- Le Tentazioni (Vinci)
- Pasticceria Pimpina (Montelupo F.no)
- Fratelli Rigacci (Cerbaia)
- Pasticceria Undici (Campi)
Panettone creativo
- Come una Volta
- Finisterrae (Firenze)
- Pasticceria Fiorentina
- Pasticceria Bar Italia
- La cucina di Caterina
- Le Tentazioni
- Pasticceria Pimpina
- Fratelli Rigacci
La giuria
Il podio è stato decretato da una giuria di pastry chef ed esperti gastronomi, presieduta da Michele Mancini, chef e pastry chef presso il prestigioso Hotel Stella della Versilia e ambasciatore della cucina italiana e del Made in Italy all’estero.
Giuria tecnica
- Michele Mancini (presidente)
- Simone Aimavilli, storico pastry chef fiorentino, attualmente presso il Caffè Neri (gruppo Crociani)
- Simone Frius, altro storico pasticcere fiorentino, attualmente presso il Caffè Patrizia a Campi Bisenzio
- Massimo Cortini, chef, pastry chef, coorganizzatore dell’evento e titolare del catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella
Giuria specializzata
- Luciano e Ricciardo Artusi, istituzioni fiorentine e toscane
- Nicoletta Curradi, giornalista presso l’agenzia di stampa nazionale Agenfood
- Luca Alves, consulente enogastronomico in rappresentanza del Consorzio Tutela Valdarno di Sopra doc
- Gilberto Bertini, giornalista corrispondente di Wine News
I premi
Ai primi 3 classificati di ogni categoria sono andati una targa ricordo dell’evento, a cura di DMP Distribuzione Materie Prime (nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie, forni e ristoranti), e una bottiglia di vino offerta dal Consorzio Tutela Valdarno di Sopra doc. A tutti i finalisti è stato consegnato un attestato in carta pergamena da incorniciare, a cura di Festival delle Pasticcerie.
Il consulente enogastronomico Luca Alves, a nome del Consorzio Tutela Valdarno di Sopra doc, ha premiato i primi classificati con alcune prestigiose bottiglie di vino, proponendo a fine evento anche alcuni abbinamenti con vini speciali e vermut.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro