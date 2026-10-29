Pimpina di Montelupo vince il concorso del miglior panettone creativo

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Martedì 27 ottobre, presso la prestigiosa struttura medievale dell’Antico Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli (FI), ha avuto luogo la prima edizione del concorso regionale “Mister Panettone”: un contest estremamente selettivo, aperto a tutte le province della Toscana, in cui era richiesto l’utilizzo esclusivo di lievito madre, senza preparati o semilavorati.

Il podio

Panettone tradizionale (con uvetta e canditi)

  1. Pasticceria Come una Volta (Quarrata)
  2. Pasticceria Pimpina (Montelupo e Cerbaia)
  3. Pasticceria Le Tentazioni (Vinci)

Panettone innovativo

  1. Pasticceria Pimpina (Montelupo e Cerbaia): fichi e cioccolato fondente
  2. Pasticceria Rigacci (Cerbaia): mele, limone e nocciole
  3. Pasticceria Come una Volta: caramello salato, caramello mou e cioccolato al caramello

I concorrenti

Lista completa dei finalisti (in ordine alfabetico), divisi per categoria e Comune di provenienza.

Panettone classico

  • Antica pasticceria Tintori (Prato)
  • Pasticceria Blasio (Scandicci)
  • Cocciopesto (Calenzano)
  • Come una Volta (Quarrata)
  • Cristalli di zucchero (Agliana)
  • Pasticceria Cristiani (Livorno)
  • Pasticceria Fiorentina (Montespertoli)
  • Il fornaio di Scandicci
  • Pasticceria Bar Italia (Borgo S. Lorenzo)
  • La cucina di Caterina (Tavarnelle Val di Pesa)
  • Le Tentazioni (Vinci)
  • Pasticceria Pimpina (Montelupo F.no)
  • Fratelli Rigacci (Cerbaia)
  • Pasticceria Undici (Campi)

Panettone creativo

  • Come una Volta
  • Finisterrae (Firenze)
  • Pasticceria Fiorentina
  • Pasticceria Bar Italia
  • La cucina di Caterina
  • Le Tentazioni
  • Pasticceria Pimpina
  • Fratelli Rigacci

La giuria

Il podio è stato decretato da una giuria di pastry chef ed esperti gastronomi, presieduta da Michele Mancini, chef e pastry chef presso il prestigioso Hotel Stella della Versilia e ambasciatore della cucina italiana e del Made in Italy all’estero.

Giuria tecnica

  • Michele Mancini (presidente)
  • Simone Aimavilli, storico pastry chef fiorentino, attualmente presso il Caffè Neri (gruppo Crociani)
  • Simone Frius, altro storico pasticcere fiorentino, attualmente presso il Caffè Patrizia a Campi Bisenzio
  • Massimo Cortini, chef, pastry chef, coorganizzatore dell’evento e titolare del catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella

Giuria specializzata

  • Luciano e Ricciardo Artusi, istituzioni fiorentine e toscane
  • Nicoletta Curradi, giornalista presso l’agenzia di stampa nazionale Agenfood
  • Luca Alves, consulente enogastronomico in rappresentanza del Consorzio Tutela Valdarno di Sopra doc
  • Gilberto Bertini, giornalista corrispondente di Wine News

I premi

Ai primi 3 classificati di ogni categoria sono andati una targa ricordo dell’evento, a cura di DMP Distribuzione Materie Prime (nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie, forni e ristoranti), e una bottiglia di vino offerta dal Consorzio Tutela Valdarno di Sopra doc. A tutti i finalisti è stato consegnato un attestato in carta pergamena da incorniciare, a cura di Festival delle Pasticcerie.

Il consulente enogastronomico Luca Alves, a nome del Consorzio Tutela Valdarno di Sopra doc, ha premiato i primi classificati con alcune prestigiose bottiglie di vino, proponendo a fine evento anche alcuni abbinamenti con vini speciali e vermut.

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