Pontedera e il Museo Piaggio ospitano il gran finale del Vespa Rally European Championship 2026

Dopo Roma, Brema e Mattighofen, il Vespa Rally European Championship 2026 arriva a Pontedera per la quarta e ultima tappa. Il 31 ottobre e il 1° novembre la città, la Valdera e il Museo Piaggio accoglieranno Vespisti provenienti da diversi Paesi europei per il gran finale della manifestazione inserita nel calendario sportivo del Vespa World Club e realizzata con il patrocinio della Regione Toscana. Il percorso sarà affidato al road book, che guiderà i partecipanti lungo le strade di Pontedera, Casciana Terme Lari, Chianni, Peccioli, Calci e Vicopisano. Il trasferimento attraverserà le colline toscane e alcuni borghi storici, alternando la navigazione a due momenti dedicati alle prove di regolarità e abilità: presso il Teatro Era di Pontedera e tra i vigneti dell’Azienda Agricola Castelvecchio, a Terricciola.

La tappa nasce per unire la dimensione sportiva del Vespa Rally alla scoperta del territorio. Non soltanto il percorso, quindi, ma un’esperienza che porterà i partecipanti nei luoghi in cui Vespa è nata e continua a essere parte dell’identità locale. Sabato pomeriggio il centro di Pontedera ospiterà un Village dedicato ai Vespisti, ma non solo. Sarà uno spazio aperto anche ad appassionati, cittadini e curiosi, per avvicinarsi al mondo Vespa e vivere la manifestazione anche senza partecipare al Rally.

In piazza Curtatone, a partire dalle ore 17, presentazione della mostra "80 anni di strada che porta al futuro" con gli interventi istituzionali del sindaco di Pontedera Matteo Franconi, del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e della presidente dell'Unione Valdera Arianna Buti. Presso lo stand di Poste Italiane sarà inoltre possibile richiedere l’annullo filatelico dedicato all’evento e conoscere i prodotti postali Vespa realizzati per l’occasione.

Il Museo Piaggio sarà il fulcro simbolico e istituzionale del fine settimana. Domenica pomeriggio ospiterà le premiazioni della tappa e la cerimonia conclusiva del Vespa Rally European Championship 2026, con la consegna dei titoli e delle coppe finali. Concludere il Campionato nel luogo che custodisce la storia di Vespa restituisce alla tappa di Pontedera un significato particolare, oltre la dimensione sportiva. L’accesso alle premiazioni sarà libero e gratuito.

"L'European Vespa Rally è un appuntamento che unisce sport, passione, turismo e promozione del territorio. Per Pontedera ospitare la tappa finale del Campionato Europeo ha un significato particolare: qui la Vespa è nata e continua a rappresentare una parte importante della nostra identità", spiega l'Amministrazione Comunale. "Accogliere appassionati provenienti da tutta Europa significa valorizzare la nostra vocazione di città dei motori e offrire un'occasione per far conoscere, insieme alla nostra storia, le bellezze della Valdera. Un ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che hanno lavorato per portare ancora una volta a Pontedera una manifestazione di respiro internazionale".

"Il Vespa Rally europeo porta a Pontedera e in Valdera appassionati provenienti da diversi Paesi e trasforma un simbolo della nostra storia industriale in un’occasione concreta per raccontare il territorio. È questo il valore del turismo motoristico: partire da un’identità autentica come quella di Vespa per generare attenzione, presenze e ricadute per le comunità locali", sottolinea Eugenio Leone, vicepresidente di Anci Città dei Motori.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa