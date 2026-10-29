Sequestrato e picchiato da una banda armata, poi chiesto il riscatto: arrestato un 27enne

Un giovane è stato sequestrato tra Campi Bisenzio e Firenze da quattro uomini a volto coperto e armati di pistole, poi picchiato e rilasciato solo dopo il pagamento di un riscatto da 5mila euro.

Stando a La Nazione tutto è cominciato quando un’auto rubata, con targa spagnola, ha tagliato la strada alla vittima mentre viaggiava in scooter. Dall’abitacolo sono scesi i quattro, che lo hanno minacciato con le armi, colpito con il calcio di una pistola e costretto a salire a bordo con un sacco in testa. Un complice è fuggito con lo scooter.

Legato con fascette ai polsi e alle caviglie, il giovane è stato portato in zona Isolotto, dove i rapitori gli hanno puntato le pistole alla gola, ferito a una mano con un coltello e costretto a telefonare a un amico, titolare di un locale, per ottenere il denaro. Contro i 10mila euro inizialmente pretesi, la vittima è riuscita a procurarne solo 5mila, e i sequestratori hanno accettato. Dopo il ritiro della somma, la banda si è dissolta, abbandonando il giovane sotto un ponte.

Poche ore dopo, in zona Piagge, una pattuglia dei carabinieri ha notato l’auto con targa spagnola, poi risultata rubata, e ha effettuato un controllo. A bordo c’era solo un 27enne di origine tunisina: addosso aveva 5mila euro in banconote di piccolo taglio, mentre nell’auto sono stati trovati quattro caschi, un martello, due fascette bianche e le chiavi di uno scooter. Mentre i militari lo fermavano è arrivata una chiamata che segnalava un sequestro di persona. Condotto in caserma, il giovane è stato raggiunto dalla vittima, con ferite evidenti, che ha sporto denuncia: è scattato l’arresto.

L’arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Firenze, Sara Farini, e il 27enne si trova ora nel carcere di Sollicciano. Le accuse sono sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, lesioni, riciclaggio e porto illegale di armi da fuoco. Gli altri quattro componenti della banda non sono ancora stati identificati.

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