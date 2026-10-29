Un giro in bicicletta dal centro a Casenuove per una città "più sostenibile": l'iniziativa PD

Il Partito Democratico di Empoli per sabato 31 ottobre organizza un giro in bicicletta aperto a tutta la cittadinanza. Un'occasione per sostenere il progetto dell'amministrazione comunale per il collegamento ciclopedonale tra Pozzale e Casenuove e, più in generale, promuovere un modo diverso di vivere e attraversare la città, dando maggiore spazio alle persone, alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

Il ritrovo è previsto in piazza della Vittoria, alle ore 10:45, con partenza alle ore 11:00. Il percorso si svilupperà lungo il centro di Empoli, passando per Viale Buozzi, via Carraia, via Meucci e via Val d'Orme e sarà pensato per consentire la partecipazione di persone di tutte le età, dalle famiglie con bambini ai più anziani. L'arrivo è previsto intorno alle ore 12:00 presso la Casa del Popolo di Casenuove, in via Fratelli Cairoli 8, dove sarà offerto un piccolo ristoro a cura della Casa del Popolo.

L'iniziativa nasce dalla volontà di accompagnare con un momento di partecipazione pubblica un intervento che prevede la realizzazione di oltre due chilometri di percorso ciclopedonale e una riorganizzazione della viabilità. La nuova viabilità sarà interessata dalla trasformazione di via Val d'Orme da doppio senso a senso unico in direzione Sud-Nord (da Casenuove verso Pozzale e il centro di Empoli), a eccezione del tratto fra la rotonda del Pozzale e via delle Lame, che rimarrà a doppio senso. Un progetto che punta a rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani e che rappresenta anche un'opportunità per ripensare il rapporto tra mobilità, spazi urbani e qualità della vita.

«Con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio positivo che va oltre la realizzazione di una singola pista ciclabile- dichiara Gianni Bagnoli, segretario del Partito Democratico di Empoli.- Investire nella mobilità sostenibile significa prendersi cura della salute delle persone, ridurre l'impatto ambientale dei nostri spostamenti e rendere le strade più sicure. Significa soprattutto immaginare un'Empoli in cui muoversi a piedi o in bicicletta sia una possibilità concreta per un numero sempre maggiore di cittadini.

Il PD Empoli esprime quindi il proprio sostegno alla scelta dell'amministrazione comunale, nella convinzione che interventi di questo tipo debbano inserirsi in una strategia più ampia di collegamento tra il centro, i quartieri e le frazioni. Una trasformazione che richiede investimenti, continuità e attenzione alle esigenze di chi vive quotidianamente il territorio.

«Sappiamo che modificare la viabilità significa incidere sulle abitudini delle persone e che ogni cambiamento può suscitare dubbi e preoccupazioni. Per questo è importante continuare ad ascoltare e confrontarsi con i residenti- prosegue Bagnoli-. Allo stesso tempo, la politica deve saper guardare avanti e assumersi la responsabilità di compiere scelte che migliorino la città nel lungo periodo. Il progetto Pozzale-Casenuove va nella direzione giusta: sosteniamo l'amministrazione comunale e la incoraggiamo a proseguire con determinazione nella costruzione di una rete ciclabile sempre più estesa e accessibile, affiancata da interventi per la sicurezza stradale e da nuove opportunità di mobilità alternativa».

La biciclettata do sabato 31 ottobre vuole così trasformare il sostegno a un progetto concreto in un'occasione di incontro e di riflessione sul futuro di Empoli, coinvolgendo direttamente i cittadini in un'iniziativa semplice e alla portata di tutti.

«Vogliamo che sia una mattinata di partecipazione e di comunità, un modo per riscoprire insieme il piacere di vivere i nostri quartieri e le nostre frazioni a un ritmo diverso. "Il cambiamento passa anche dai piccoli gesti quotidiani e dalle scelte che facciamo ogni giorno. Con questa iniziativa- conclude Bagnoli- vogliamo raccontare la nostra idea di Empoli: una città moderna, accogliente e capace di mettere al centro il benessere delle persone».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate