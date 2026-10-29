Piombino, completato il varo del nuovo ponte sul Cornia Vecchia

Anas ha completato le operazioni di varo del nuovo ponte sul canale Cornia Vecchia, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della strada statale 398 “Via Val di Cornia” tra lo svincolo di via Geodetica e Gagno (collegamento A12-Porto) a Piombino, eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese SALES spa - Monaco spa - Ambiente srl. Il nuovo ponte, lungo 70 metri a campata unica, consentirà alla nuova infrastruttura di attraversare il Cornia Vecchia senza pile intermedie nell’alveo.

Le complesse operazioni di varo (posizionamento dell’impalcato sulle pile) sono iniziate lo scorso mercoledì 21 ottobre. L’impalcato metallico, lungo 70 metri e largo 23,5 metri, precedentemente assemblato a terra sul lato Venturina, è stato fatto avanzare lentamente verso la spalla sul lato Piombino mediante un articolato sistema di tiro con rulliere, ritegni laterali e torri provvisorie. Il peso della struttura è stato trasferito progressivamente dal campo di varo alle opere provvisorie e, infine, alla spalla di arrivo.

La manovra ha movimentato un sistema strutturale di circa 837 tonnellate, richiedendo controlli continui e attività altamente specialistiche.

Il peso complessivo dell’impalcato raggiungerà circa 1.900 tonnellate una volta completata la soletta in calcestruzzo e ultimate le lavorazioni accessorie previste.

L’opera rientra nell’ambito del primo lotto dei lavori di costruzione della strada statale 398 “Via Val di Cornia” tra l’autostrada A12 e il Porto di Piombino (Bretella di Piombino). L’intervento, per un investimento di 78 milioni di euro, riguarda in particolare la realizzazione di un tratto di strada extraurbana principale a due carreggiate separate con due corsie per ogni senso di marcia, tra lo svincolo di via Geodetica e Gagno, per complessivi 3,15 km. Il tratto comprende due viadotti, rispettivamente di 472 e 70 metri, e un cavalcavia di svincolo lungo 203 metri.

Il nuovo tratto consentirà un miglioramento delle modalità di accesso al centro abitato, alla zona industriale e al Porto di Piombino, per le provenienze dalla statale 1 «Aurelia», dall’Autostrada A12 (Svincolo di Venturina-Piombino), così come un miglioramento delle modalità di uscita dal porto e dal centro abitato in direzione dell’Autostrada A12.

Il completamento dei lavori è previsto nell’estate 2027.

Fonte: Anas - Ufficio Stampa