Vinci, il Consiglio comunale chiede il ritiro del Ddl sull'antisemitismo

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Ieri sera, 25 ottobre 2026, il Consiglio Comunale di Vinci ha votato all'unanimità l'ordine del giorno proposto dalla Lista In Comune per Vinci per chiedere il ritiro del DDL 1004 sull'antisemitismo. I consiglieri di centro destra si sono allontanati senza partecipare al voto.

"L'Ordine del giorno è stato presentato a difesa della libertà di espressione e di critica politica e contro la strumentalizzazione della lotta all’antisemitismo - si legge nel comunicato di Lista in Comune per Vinci -. Con il DDL 1004 infatti il governo mira a introdurre nell’ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo adottata dall'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), che identifica ebraismo e sionismo, impedendo così di fatto ogni critica allo Stato di Israele e alle sue politiche: la critica al sionismo, inteso come movimento e ideologia politica, appartiene pienamente al legittimo spazio della discussione politica, storica e culturale e non può essere considerata, in quanto tale, una manifestazione di antisemitismo.

Il voto del Consiglio Comunale di Vinci rappresenta dunque un segnale importante a difesa di un diritto fondamentale per la democrazia quale è la libertà di espressione, di informazione e di critica politica. Ci auguriamo che questa presa di posizione possa essere imitata da tante altre assemblee comunali".

Lista in Comune per Vinci

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