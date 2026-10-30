A Montelupo 185.000 euro per asfaltare oltre 5600 metri quadrati di strade

Un programma di manutenzione straordinaria della rete stradale che si inserisce in una pianificazione pluriennale: l’Amministrazione comunale destina ogni anno una quota di risorse al miglioramento delle condizioni delle strade, con l’obiettivo di intervenire progressivamente sulle situazioni più critiche.

Per individuare le strade sulle quali intervenire in via prioritaria sono stati presi in considerazione diversi fattori, a partire dall’intensità del traffico veicolare e dallo stato della pavimentazione. La valutazione ha riguardato in particolare la presenza di buche, crepe, avvallamenti, solchi, rialzi e radici affioranti, oltre ai tratti caratterizzati da un deterioramento diffuso del fondo stradale.

«La manutenzione delle strade richiede una programmazione costante e una valutazione attenta delle priorità – spiega Simone Peruzzi, assessore alle manutenzioni –. Abbiamo scelto di distribuire le risorse disponibili su tutto il territorio comunale, anziché concentrarle su poche strade di grandi dimensioni. È una scelta precisa, che ci permette di intervenire su più situazioni critiche, sia nel centro sia nelle frazioni, cercando di dare risposte concrete alle esigenze delle diverse zone di Montelupo. Non si tratta soltanto di ripristinare una pavimentazione danneggiata, ma anche di prevenire il peggioramento delle condizioni delle strade e contribuire a una viabilità più sicura per tutti. Siamo consapevoli che ci sono altre strade che necessiterebbero di interventi, come via Maremmana e via Fratelli Cervi. Su queste situazioni è però necessario un coordinamento con i gestori dei sottoservizi, in particolare Acque e Toscana Energia. Prima di procedere con il rifacimento dell’asfalto, infatti, è importante che vengano effettuati i lavori necessari sui sottoservizi, per evitare di dover intervenire nuovamente su pavimentazioni appena sistemate. Il nostro obiettivo è utilizzare al meglio le risorse pubbliche, programmando gli interventi nella giusta sequenza e garantendo lavori il più possibile duraturi»

Gli interventi, per un investimento complessivo di 185.000 euro, riguarderanno sia la viabilità urbana sia quella extraurbana e interesseranno diverse frazioni:

Fibbiana : rifacimento della pavimentazione di via Lavagnini (1.100 mq) e via dei Nardi (200 mq).

: rifacimento della pavimentazione di via Lavagnini (1.100 mq) e via dei Nardi (200 mq). Samminiatello : rifacimento della pavimentazione di via Curiel (700 mq), con l’inserimento di dispositivi atti a garantire la sicurezza del transito stradale. In questo caso saranno previsti accorgimenti ulteriori nell’asfaltatura considerato il transito di importanti mezzi pesanti.

: rifacimento della pavimentazione di via Curiel (700 mq), con l’inserimento di dispositivi atti a garantire la sicurezza del transito stradale. In questo caso saranno previsti accorgimenti ulteriori nell’asfaltatura considerato il transito di importanti mezzi pesanti. Centro : rifacimento della pavimentazione di un tratto di via Marconi (1.000 mq) e di un tratto di via Rovai (500 mq). In via Pacinotti è prevista la sistemazione dell'aiuola e l’attenuamento delle problematiche causate dalle radici di un grande pino.

: rifacimento della pavimentazione di un tratto di via Marconi (1.000 mq) e di un tratto di via Rovai (500 mq). In via Pacinotti è prevista la sistemazione dell'aiuola e l’attenuamento delle problematiche causate dalle radici di un grande pino. Ponterotto : rifacimento della pavimentazione di un tratto di via Viaccia per circa 500 mq, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Montelupo Fiorentino, a completamento dei lavori di sistemazione realizzati da Toscana Energia.

: rifacimento della pavimentazione di un tratto di via Viaccia per circa 500 mq, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Montelupo Fiorentino, a completamento dei lavori di sistemazione realizzati da Toscana Energia. Camaioni : sistemazione del parcheggio in zona San Vito, per una superficie complessiva di circa 400 mq.

: sistemazione del parcheggio in zona San Vito, per una superficie complessiva di circa 400 mq. Erta: rifacimento della pavimentazione di via dei Medici (1.000 mq) e un tratto di via Luca della Robbia (200 mq).

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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