Empoli, al via la manutenzione delle aree gioco: il Comune investe 50mila euro

Sono già visibili i primi effetti dell'affidamento biennale del servizio di manutenzione delle aree gioco comunali di Empoli, entrato in azione già negli scorsi mesi con il monitoraggio delle oltre 60 aree gioco del territorio comunale.

Parliamo di giochini nei pressi delle aree verdi delle scuole o nei parchi pubblici o ancora nei giardini di quartiere, che spaziano dal centro alle frazioni di Empoli. Con l'affidamento all'azienda Arcaland di Zennaro Legnami S.r.l. di durata biennale 2026-2027 a seguito di un bando pubblico per 51mila euro, sono già stati compiuti i sopralluoghi per qualificare le zone più bisognose di sistemazione.

E negli scorsi giorni è concluso il primo lavoro nei pressi del giardino vicino la scuola 'Rodari' di Cascine: è stato rinforzato, carteggiato e riverniciato il castello in legno, con sostituzione del tetto e sistemazione delle tavole del ponte; è stata sistemata anche la pavimentazione antitrauma e sostituito il seggiolino in legno di un dondolo.

Questo è il primo degli interventi a cui seguiranno tante altre aree bisognose di riparazioni: da Pagnana a Monterappoli, da Casenuove a Sant'Andrea-Fontanella, da Ponzano a Pontorme, da Marcignana a Ponte a Elsa e molto altro ancora.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha affermato: "In questi due anni abbiamo investito in molte nuove aree gioco (Pozzale, Santa Maria in via Pio La Torre e via Pier della Francesca, Pagnana, Parco Mariambini e Parco della Rimembranza in centro) e molte altre nuove ne arriveranno con la sistemazione di piazza Matteotti e con il nuovo Parco di Sant'Andrea e Fontanella. È giusto però che le attrezzature già presenti siano utilizzabili in sicurezza. Questo servizio di manutenzione permette all'amministrazione di rispondere alle tante giuste richieste di sistemazione delle aree verdi che le famiglie e i più piccoli frequentano ogni giorno. Purtroppo alcuni di questi giochi sono rovinati non per il passare del tempo ma per atti vandalici. Su questo tema ci deve essere la consapevolezza che quando si danneggia un'opera pubblica si danneggia la nostra comunità".

Così l'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni: "L'attenzione è massima alle aree ludiche e alle aree gioco, da quelle inaugurate negli scorsi mesi fino a quelle in fase progettuale. Ma soprattutto quelle esistenti devono avere riparazioni e manutenzioni. Garantiamo giochi sempre utilizzabili e sicuri, confidando nella cura anche di chi tiene a queste opere contro chi invece le vandalizza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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