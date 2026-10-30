Arezzo, guardia di finanza sequestra 2500 articoli per la festa di Halloween non sicuri

Cronaca Arezzo
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I prodotti sono risultati privi della marcatura "Ce" e delle informazioni minime obbligatorie per il consumatore

In vista di Halloween il comando provinciale della guardia di finanza di Arezzo ha intensificato le attività di controllo economico del territorio, volte a verificare il rispetto della normativa nel settore commercio con attenzione alla tutela della sicurezza del consumatore. In particolare i militari di Arezzo hanno svolto interventi, al fine di accertare l'eventuale presenza di merci in vendita in violazione delle normative in materia di sicurezza dei giocattoli e del codice del consumo.

Nel corso degli interventi è scattato il sequestro amministrativo di circa 2500 articoli, tra peluche, decorazioni, gadget e giocattoli vari, a tema Halloween perché ritenuti non sicuri. I prodotti, spiegano dalla Gdf, sono risultati privi della marcatura "CE" e delle informazioni minime obbligatorie per il consumatore, come indicazioni sull'origine e sulla composizione dei materiali. "L'assenza di tali elementi informativi impedisce la verifica della conformità degli articoli, che rischiano di celare la presenza di materiali tossici o allergeni, potenzialmente nocivi per i consumatori". Ai titolari degli esercizi commerciali sono state contestate sanzioni amministrative, i cui importi variano da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10mila euro.

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