Arezzo, guardia di finanza sequestra 2500 articoli per la festa di Halloween non sicuri

In vista di Halloween il comando provinciale della guardia di finanza di Arezzo ha intensificato le attività di controllo economico del territorio, volte a verificare il rispetto della normativa nel settore commercio con attenzione alla tutela della sicurezza del consumatore. In particolare i militari di Arezzo hanno svolto interventi, al fine di accertare l'eventuale presenza di merci in vendita in violazione delle normative in materia di sicurezza dei giocattoli e del codice del consumo.

Nel corso degli interventi è scattato il sequestro amministrativo di circa 2500 articoli, tra peluche, decorazioni, gadget e giocattoli vari, a tema Halloween perché ritenuti non sicuri. I prodotti, spiegano dalla Gdf, sono risultati privi della marcatura "CE" e delle informazioni minime obbligatorie per il consumatore, come indicazioni sull'origine e sulla composizione dei materiali. "L'assenza di tali elementi informativi impedisce la verifica della conformità degli articoli, che rischiano di celare la presenza di materiali tossici o allergeni, potenzialmente nocivi per i consumatori". Ai titolari degli esercizi commerciali sono state contestate sanzioni amministrative, i cui importi variano da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10mila euro.

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