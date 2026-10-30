Arrestato a Pisa straniero senza fissa dimora: commise una rapina in un supermercato

I carabinieri sono entrati in azione in via Maiorca alle 3 di notte, dove gli agenti della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno rintracciato e poi arrestato un cittadino straniero di trent'anni senza fissa dimora. L'ordine di carcerazione era stato emesso dal tribunale di Pisa.

Il provvedimento restrittivo, che risale al 27 ottobre 2026, fa seguito a una condanna definitiva per un reato di rapina, commessa il 20 agosto 2024 in un supermercato a Pisa. L'uomo dovrà ora scontare una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella Casa Circondariale di Pisa su disposizione del sostituto procuratore.

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