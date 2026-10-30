Autolinee Toscane, dal 2 novembre rimodulate numerose corse in tutto il territorio

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Da lunedì 2 novembre numerose corse di tpl su gomma gestite da Autolinee Toscane saranno rimodulate, per aderire maggiormente alle esigenze espresse dal territorio e dagli utenti. “Abbiamo raccolto segnalazioni, reclami, richieste da studenti, famiglie e scuole – spiega l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – e progressivamente concertato con Province, Comuni e con il gestore unico del servizio Autolinee Toscane vari assestamenti che si traducono in aggiustamenti di orario, lievi modifiche di percorso o incastri di coincidenze per migliorare il servizio e renderlo più funzionale alle esigenze degli studenti”.

Le modifiche apportate da Autolinee Toscane hanno riguardato tutte le province toscane con maggiori impatti sui bacini di Siena, Arezzo, Pisa, Livorno e Grosseto “ma il confronto con le scuole e le pubbliche amministrazioni rimane costante – ha aggiunto l’assessore – ed altre modifiche in altre aree saranno possibili, per calibrare ancora meglio il servizio”. Autolinee Toscane ha provveduto ad informare l'utenza e ad aggiornare i sistemi con tutte le modifiche in vigore a partire 2 novembre

Fonte: Regione Toscana

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