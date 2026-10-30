Blitz in cinque confezioni a Prato: sequestrato un intero complesso produttivo

Blitz interforze nella mattinata del 29 ottobre in cinque aziende tessili gestite da imprenditori cinesi a Prato. Il bilancio dei controlli è di cinque attività sospese, 20 lavoratori non regolarmente assunti, nove cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale e 12 persone denunciate. Le autorità hanno inoltre elevato sanzioni per quasi 100mila euro e disposto il sequestro preventivo dell'intero complesso produttivo, all'interno del quale sono stati individuati un dormitorio e cinque cucine-refettorio abusive.

L'operazione è stata condotta nell'ambito delle attività del Gruppo interistituzionale per la tutela della legalità nelle attività produttive, coordinato dalla Prefettura, con un servizio organizzato dal Questore di Prato in collaborazione con Vigili del Fuoco, Polizia locale, Ispettorato territoriale del lavoro, Asl, Inps, Inail e Alia. Durante gli accessi sono state identificate 41 persone, 39 delle quali impegnate in attività lavorative. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di nove cittadini stranieri per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale e di tre titolari per aver impiegato manodopera straniera priva di un valido titolo di soggiorno.

Le verifiche hanno inoltre evidenziato carenze igienico-sanitarie e violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla presenza di locali adibiti a dormitorio e a cucine-refettorio. Accertata anche l'evasione totale della Tari per tre imprese, mentre per le altre due sono emersi debiti relativi al pagamento del tributo. Con l'operazione del 29 ottobre, il bilancio dei controlli effettuati nel 2026 a Prato sale a 34 accessi nelle aziende, 24 sospensioni di attività e sanzioni per oltre mezzo milione di euro. Sono 96 i lavoratori irregolari individuati e 37 i cittadini stranieri senza regolare posizione sul territorio nazionale. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre eseguiti tre arresti e quattro sequestri immobiliari.

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