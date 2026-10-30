Commercio, ecco il nuovo consiglio del CCN di Fucecchio

Si è insediato il nuovo consiglio del Centro commerciale naturale (CCN) di Fucecchio, che guiderà l’associazione per il prossimo mandato triennale.

Il nuovo direttivo è composto da Cosimo Latino, presidente, Matteo Giuggiolini, vicepresidente, Cinzia Gianni, segretaria, Samanta Vaiani, tesoriera, e Chiara Silvieri, consigliera. Fanno parte del collegio dei probiviri Patricia Giannoni, Giuseppe Soldaini e Patrizia Cicalini.

Il nuovo consiglio è stato ricevuto questa mattina dalla sindaca Emma Donnini e dall’assessore al commercio Marco Padovani, nell’ufficio della prima cittadina.

Al nuovo direttivo vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’amministrazione comunale per il mandato appena iniziato.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa