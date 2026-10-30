Cuoio, la Commissione regionale incontra il Tavolo del Valdarno Inferiore a Santa Croce

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Visita istituzionale della commissione presieduta da Brenda Barnini (Pd) lunedì 2 novembre alle 14 al polo tecnologico conciario Poteco. Presenti anche i consiglieri regionali del territorio. Poi a San Miniato all'impianto di depurazione Cuoiodepur

Ammortizzatori sociali, crisi del settore moda, investimenti e formazione. Lunedì 2 novembre alle 14 la commissione regionale Sviluppo economico e rurale, guidata da Brenda Barnini (Pd) e numerosi consiglieri del territorio incontrano il Tavolo del Distretto del Valdarno Inferiore presso il polo tecnologico conciario (Poteco in via S. Tommaso n. 119/121/123 a S. Croce sullArno, Pisa). Durante la visita istituzionale si affronteranno le problematiche che affliggono il comparto del cuoio, ma anche i punti di forza trainanti.

Ci saranno, oltre a Barnini, la vicepresidente della commissione Marcella Amadio (FdI), il vicepresidente segretario Mario Puppa (Pd) e i consiglieri Roberta Casini (Pd), Luca Minucci (FdI), Matteo Trapani (Pd), Marco Stella (FI), Gabriele Veneri (FdI) e ancora in rappresentanza del territorio i vicepresidenti del Consiglio regionale Diego Petrucci (FdI) e Antonio Mazzeo (Pd) e i consiglieri Serena Bulleri (FdI), Massimiliano Ghimenti (Alleanza verdi e sinistra), Federico Eligi (Casa Riformista). Il Tavolo comprende i sindaci dei comuni di San Miniato, Santa Croce, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Valdarno, Fucecchio e S. Maria a Monte.

Il Tavolo del Distretto del Cuoio, lo ricordiamo, è uno spazio di confronto istituzionale e sociale che riunisce enti locali, Regione Toscana, associazioni di categoria e sindacati per affrontare le problematiche economiche, occupazionali e normative del Comprensorio del Cuoio. Il presidente del Tavolo è il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

La giornata della Commissione continua con la visita all'impianto di depurazione Cuoiodepur di San Miniato.

L’incontro con i colleghi giornalisti è previsto alla conclusione del Tavolo alle 15.30, presso il polo tecnologico conciario (Poteco in via S. Tommaso n. 119/121/123 a S. Croce sullArno)

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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