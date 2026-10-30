Dalla Regione 150 mila euro al Comune di Santa Luce

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Il presidente Giani ha firmato il decreto che regola il finanziamento e i lavori di ampliamento del Centro civico di Pieve

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato il decreto di approvazione dellaccordo di programma tra Regione e Comune di Santa Luce (Pi) che disciplina il finanziamento di 150.000 euro e le modalità di attuazione dell’intervento di ampliamento del Centro civico di Pieve. Il Comune provvederà alla realizzazione dei lavori, alla rendicontazione delle spese e alla copertura dell’eventuale fabbisogno finanziario residuo.

"L'ampliamento del Centro civico di Pieve - sottolinea il presidente Gianiè un’opera importante per la comunità di Santa Luce perché rafforza la dotazione di spazi pubblici a disposizione della comunità. È un esempio concreto di quella Toscana diffusa che intendiamo sostenere: non solo i grandi centri, ma anche i piccoli comuni e le aree interne, perché ogni territorio deve poter contare su servizi e spazi pubblici adeguati. Questo intervento va esattamente in questa direzione, in modo non dissimile da quanto facciamo, da sempre, con i tanti territori della Toscana".

Fonte: Regione Toscana

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