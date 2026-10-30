Danni all'istituto Fermi durante occupazione, FdI: "La scuola si rispetta, non si devasta"

"Uno scenario gravissimo, fatto di devastazione, danneggiamenti e assoluta mancanza di rispetto per una struttura scolastica che appartiene all'intera comunità". Il coordinamento empolese di FdI e il gruppo consiliare chiedono che venga fatta piena luce su quanto accaduto all'istituto Fermi di Empoli, dove durante l'occupazione sarebbero stati provocati alcuni danni. FdI chiede che siano individuati gli eventuali responsabili e che i danni al patrimonio pubblico siano risarciti. Nella nota, FdI sollecita inoltre una presa di posizione da parte delle forze politiche cittadine, contestando ogni giustificazione dei comportamenti denunciati in nome della protesta studentesca.

La nota completa

Le immagini e i video che circolano in queste ore relativi a quanto accaduto all'interno dell'Istituto superiore Fermi di Empoli restituiscono uno scenario gravissimo, fatto di devastazione, danneggiamenti e assoluta mancanza di rispetto per una struttura scolastica che appartiene all'intera comunità. Siamo di fronte a un comportamento che non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare, con la libertà di espressione o con qualsiasi forma di rivendicazione studentesca. È semplicemente un gesto irresponsabile e vigliacco, compiuto da chi evidentemente ritiene che occupare una scuola significhi poter disporre impunemente di ciò che appartiene alla collettività.

La scuola non è proprietà di chi la occupa temporaneamente. È un bene pubblico, un luogo di formazione, di crescita e di confronto, mantenuto con risorse che provengono dalle tasche dei cittadini. Per questo riteniamo indispensabile che venga fatta piena luce sull'accaduto e che gli autori dei danneggiamenti siano individuati, perseguiti nelle sedi competenti e chiamati a risarcire integralmente i danni provocati. Rivolgiamo un appello a chiunque sappia qualcosa: parli! Chi ha assistito ai fatti, chi conosce gli autori, chi dispone di informazioni utili non può voltarsi dall'altra parte. Il silenzio e l'omertà non aiutano la scuola, non tutelano gli studenti perbene e finiscono soltanto per favorire chi ha commesso questi atti.

Ma c'è anche un'altra questione che non può essere elusa: quella delle responsabilità di chi gestiva e organizzava l'occupazione dell'istituto. È ragionevole ritenere che chi aveva responsabilità organizzative non possa non essere in grado di fornire chiarimenti su quanto accaduto, sulle persone presenti e sulle modalità con cui si è svolta l'occupazione. Se non ne fosse a conoscenza, dovrebbe spiegare come sia stato possibile che all'interno della scuola si verificassero simili episodi senza che nessuno intervenisse o ne fosse informato. La responsabilità di chi organizza non può essere ignorata né liquidata con un generico richiamo all'autonomia degli occupanti.

Naturalmente, eventuali responsabilità individuali dovranno essere accertate sulla base dei fatti. C'è infine una questione politica e istituzionale dalla quale nessuno può sottrarsi. Davanti alla devastazione di una scuola pubblica non possono esserci distinguo, giustificazioni ideologiche o imbarazzanti silenzi. Non esistono violenze accettabili quando provengono da ambienti politicamente vicini e violenze da condannare quando provengono da ambienti lontani dalle proprie convinzioni. La legalità non può essere a geometria variabile. Il rispetto dei beni pubblici non può dipendere dal colore politico di chi li danneggia. Ci aspettiamo pertanto una presa di posizione chiara e inequivocabile da parte di tutte le forze politiche cittadine, senza se e senza ma.

Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di difendere la scuola, il patrimonio pubblico e il diritto degli studenti a trovare un ambiente decoroso e sicuro nel quale studiare. Non condannare apertamente questi comportamenti significherebbe mandare un messaggio sbagliato, soprattutto alle giovani generazioni: quello che, in nome di una presunta battaglia politica, tutto possa essere consentito. Fratelli d'Italia Empoli non intende accettarlo. La scuola si rispetta, non si devasta. La protesta non è un lasciapassare per la violenza. E chi distrugge deve rispondere delle proprie azioni!

Coordinamento Fratelli d'Italia Empoli

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli

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