'Il mercato va in frazione', tra Cascine e Ponzano. Modifiche temporanee alla viabilità

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Domenica 1 novembre 2026, dalle 8 alle 20, nel parcheggio tra via Cantino Cantini e via dei Cappuccini

Dopo il successo della prima tappa di questa manifestazione “Il mercato va in frazione” a Ponte a Elsa, questa volta domenica 1 novembre 2026, dalle 8 alle 20, il commercio di prossimità sarà tra Cascine e Ponzano, esattamente nel parcheggio tra via Cantino Cantini e via dei Cappuccini. La manifestazione rientra nell’ambito del Piano Frazioni e Quartieri: il mercato settimanale direttamente sotto casa.

L’iniziativa è realizzata da Confesercenti Empolese Valdelsa e Anva (associazione Nazionale commercio su aree pubbliche) con il patrocinio del Comune di Empoli.

COME CAMBIA LA VIABLITÀ - Dalle 6 fino alle 22 del giorno 1 novembre 2026 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, in via Cantino Cantini (parcheggio compreso tra il civico n.13 e n.20), saranno disposti il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; all’altezza del civico n.20, divieto di transito e obbligo di svolta a destra con deviazione in via dei Cappuccini al completamento del parcheggio ubicato nell’ultimo tratto senza sfondo.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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