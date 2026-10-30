Farmacie di turno dal 30 ottobre al 6 novembre

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VINCI

Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00

Farmacia Pietramarina – Via Pietramarina, 33 Spicchio Sovigliana – tel. 0571-902886

 

MONTELUPO

Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506

 

SAN MINIATO

Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00

Farmacia San Giovanni - Via Zara, 50 (località Corazzano) – tel. 0571-409579

Farmacia in appoggio:

sabato 31 ottobre e domenica 01 novembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

 

CASTELFRANCO DI SOTTO

Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00

Farmacia Meoni - Via De Gasperi, 7 – tel. 0571-478041

 

CERTALDO

Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

Farmacia in appoggio:

sabato 31 ottobre e domenica 01 novembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 Castelfiorentino – tel. 0571-64117

 

MONTESPERTOLI

Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

 

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.


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