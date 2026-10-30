Farmacie di turno dal 30 ottobre al 6 novembre

VINCI
Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00
Farmacia Pietramarina – Via Pietramarina, 33 Spicchio Sovigliana – tel. 0571-902886
MONTELUPO
Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00
Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506
SAN MINIATO
Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00
Farmacia San Giovanni - Via Zara, 50 (località Corazzano) – tel. 0571-409579
Farmacia in appoggio:
sabato 31 ottobre e domenica 01 novembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056
CASTELFRANCO DI SOTTO
Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00
Farmacia Meoni - Via De Gasperi, 7 – tel. 0571-478041
CERTALDO
Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00
Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451
Farmacia in appoggio:
sabato 31 ottobre e domenica 01 novembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 Castelfiorentino – tel. 0571-64117
MONTESPERTOLI
Da venerdì 30 ottobre dalle 20:00 a venerdì 6 novembre alle 20:00
Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
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