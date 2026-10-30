Firenze per tre giorni capitale mondiale del Parkinson

Dopo l’ultima edizione in Sicilia nel 2024, il 'Fresco International Workshop on Synaptic Plasticity and Advances in Parkinson’s Disease' ritorna a Firenze per la sua ottava edizione, in programma dal 4 al 6 novembre presso l’Istituto degli Innocenti.

Un’edizione dal significato particolarmente importante, che renderà omaggio a Paolo Fresco, fondatore del Fresco Parkinson Institute Italia ETS, ricordandone la visione, l’impegno e la determinazione nel promuovere la lotta contro la malattia di Parkinson e nel favorire la collaborazione tra eccellenze a livello internazionale.

Un’eredità che il Presidente Roberto Fioroni si impegna oggi a custodire e a portare avanti, mantenendo vivi i valori e la missione del fondatore e proseguendo il percorso da lui tracciato.

L’evento è stato presentato presso la Sala Pegaso della Regione Toscana, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’Assessora Cristina Manetti, di Roberto Fioroni, Presidente del Fresco Parkinson Institute Italia ETS, di Monica Norcini, Direttore del Fresco Parkinson Institute Italia ETS, di Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo scientifico.

L’edizione 2026, organizzata sotto l’egida di Fresco Parkinson Institute in collaborazione con NYU Langone Health, CUNY School of Medicine, IRCCS Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo', prevede tre giornate internazionali di studio e confronto dedicate ai più recenti progressi della ricerca sulla malattia di Parkinson, sulla plasticità cerebrale e sui disturbi del movimento.

Il congresso, organizzato con la direzione scientifica del prof. Angelo Quartarone, della prof. Maria Felice Ghilardi e della dott.ssa Monica Norcini, si avvarrà della presenza di esperti internazionali nel campo delle neuroscienze che forniranno una panoramica sui più recenti progressi relativi ai diversi aspetti della plasticità cerebrale, al suo ruolo nelle malattie neurodegenerative e con particolare attenzione alla malattia di Parkinson e ai disturbi del movimento.

La parte scientifica del Workshop si svolgerà presso l’Istituto degli Innocenti e vedrà la partecipazione di circa 50 speakers nazionali e internazionali di alto profilo, provenienti di ambiti diversi e complementari, dalla ricerca di base alla pratica clinica. Questi esperti e più di 100 partecipanti da tutto il mondo si confronteranno e discuteranno dei nuovi approcci terapeutici e delle possibili cause del Parkinson e delle malattie neurodegenerative, il tutto in relazione agli avanzamenti scientifici sulla plasticità cerebrale e i disturbi del movimento.

Il Fresco Symposium ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana e del Ministero della Salute, oltre a quello delle principali società scientifiche e mediche, nazionali e internazionali, attive nell’ambito della neurologia e delle neuroscienze.

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile anche grazie al contributo, a titolo di supporto incondizionato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nonché al sostegno degli sponsor Parkinson’s Foundation, Insightec e AbbVie.

L’Auditorium Santa Apollonia ospiterà l’apertura del congresso con un evento musicale che unirà simbolicamente scienza, cultura e comunità.

Alla manifestazione parteciperanno il Coro di Casa Parkinson Firenze, diretto dal Maestro Novelli e accompagnato dalla Giulia Novelli, il Maestro Giovanni Nesi e un’orchestra internazionale composta da neurologi.

Un momento di condivisione che aprirà tre giornate dedicate alla ricerca e la confronto internazionale, nel segno della visione di Paolo Fresco e dell’impegno a far progredire la conoscenza sulla malattia di Parkinson e migliorare la qualità della vita delle persone che ne sono affette e le loro famiglie.

Fonte: Fresco Parkinson Institute