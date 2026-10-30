Fucecchio, la Lega torna in piazza per la Tenenza dei Carabinieri

La Lega torna sul territorio a Fucecchio e rilancia la richiesta di chiarimenti sulla Tenenza dei Carabinieri, un presidio per il quale il partito sostiene di battersi da anni. Mercoledì 28 ottobre la sezione comunale Fucecchio-Cerreto Guidi ha allestito in piazza XX Settembre un punto di incontro con i cittadini nell'ambito dell'iniziativa "Dillo alla Lega", dedicata al confronto diretto sulle questioni locali.

L'iniziativa arriva dopo il congresso federale del 24 e 25 ottobre, che ha confermato Matteo Salvini alla guida del partito e approvato la nuova denominazione Lega Italia Federale. Marco Cordone, segretario locale e vicesegretario provinciale di Firenze, ha sottolineato l'importanza del contatto con la cittadinanza e del confronto con le istituzioni. "Il nuovo nome del Carroccio ci racconta cosa dovremo continuare a fare sul territorio: ascoltare la gente e confrontarci con le Istituzioni per dare voce ai problemi dei cittadini e personalmente con i miei collaboratori, con ancora più energia, seguiremo questa strada", ha dichiarato. Tra le priorità indicate da Cordone figurano l'ordine pubblico e la sicurezza. "Non c'è Libertà senza Sicurezza", ha aggiunto, richiamando un principio ribadito, secondo quanto riferito, anche durante il congresso federale.

Sul piano amministrativo, l'attenzione è rivolta al Consiglio comunale di Fucecchio del 30 ottobre, con particolare riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, relativo alla modifica del Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028. La Lega auspica che il provvedimento possa fornire indicazioni sulla Tenenza dei Carabinieri e sul percorso necessario alla sua realizzazione. "Siamo un Movimento politico territoriale e in maniera decisa ma costruttiva, abbiamo sempre evidenziato i problemi del nostro territorio per risolverli", ha affermato Cordone, spiegando di voler privilegiare le questioni concrete della comunità locale. Il segretario ha concluso richiamando la necessità di parlare dei problemi della propria "terra", anziché utilizzare il termine "territorio", che considera più burocratico.