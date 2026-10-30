Svaligiata una gioielleria in piazza Santa Croce a Firenze

Cronaca Firenze
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(foto di archivio)

Il furto è avvenuto la notte scorsa. I ladri hanno forzato la porta a vetri e portato via monili in oro. Ancora da quantificare il valore della refurtiva. Indagano i carabinieri

Furto nella notte nella gioielleria Cellini Gold a Firenze, in piazza Santa Croce. Secondo quanto ricostruito, i ladri si sarebbero introdotti nel negozio dopo aver forzato la porta a vetri, per poi portare via diversi monili in oro. Al momento non è ancora stato quantificato il valore della refurtiva.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al vaglio degli investigatori ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza, che potrebbero aiutare a ricostruire i movimenti dei malviventi, sia durante l'arrivo sia nella fuga lungo le strade cittadine, e a individuare i responsabili.

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