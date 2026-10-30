Il bullismo e il cyberbullismo lasciano ferite profonde, ma insieme, si può costruire un futuro più sicuro, rispettoso e inclusivo. Si parte da qui: ospite di un nuovo appuntamento del ciclo “Empolichescrive”, la scrittrice Isabella Vezzosi presenterà il suo libro Educare al rispetto e alla gentilezza, venerdì 6 novembre 2026, alle 17, a Palazzo Leggenda (via Paladini snc). Introduce Laura Mannucci, assessora alla Qualità della Vita del Comune di Empoli. L’ingresso è libero.

Ogni gesto gentile è un seme di cambiamento. Da piccoli gesti nascono grandi cambiamenti. Un libro che offre strumenti pratici, riflessioni e strategie concrete per aiutare genitori, educatori, educatrici, ragazze e ragazzi a riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza, online e offline. Comprendere il bullismo e il cyberbullismo, riconoscere i segnali e intervenire, educare all’ascolto e all’empatia, costruire relazioni sane e rispettose, crescere insieme, un passo alla volta.

L’AUTRICE – Isabella Vezzosi è un’attrice, autrice, presentatrice e organizzatrice di eventi con una solida formazione artistica e una consolidata esperienza nel panorama teatrale, cinematografico e culturale italiano.

Diplomata presso la Scuola Cinema Indipendente di Firenze, ha approfondito numerose discipline dello spettacolo, tra cui recitazione teatrale e cinematografica, dizione e articolazione, improvvisazione, animazione, espressione corporea, respirazione e uso della voce, giocoleria e movimento scenico.

Nel corso della sua carriera ha sviluppato un percorso artistico poliedrico che l’ha portata a lavorare come attrice teatrale e cinematografica, presentatrice televisiva, organizzatrice di eventi e spettacoli, nonché autrice di opere teatrali e letterarie dedicate a temi sociali ed educativi.

Tra le sue principali opere come autrice si distinguono lo spettacolo teatrale “Muro – La storia di Lisa”, la favola “Lisa e il Muro Arcobaleno”, il cofanetto “Le Favole di Lisa” (in corso pubblicazione) e il manuale “Educare al rispetto e alla gentilezza: prevenire bullismo e cyberbullismo”, rivolto a insegnanti, genitori e ragazzi.

Nel campo della conduzione e della comunicazione ha ricoperto il ruolo di presentatrice del Tuscany Web Fest nelle edizioni 2017 e 2018 e del Festival dell’Oriente di Porcari. Ha inoltre collaborato come inviata radiofonica per Radio Fiesole, maturando esperienza nella divulgazione e nell’intrattenimento.

La sua attività artistica comprende la partecipazione a cortometraggi, lungometraggi e numerose produzioni teatrali, collaborando con importanti professionisti del settore quali Sergio Forconi, Andrea Muzzi, Gaetano Gennai, Renato Raimo, Katia Beni ed Elda Alvigini.

Costantemente impegnata nella formazione e nell’aggiornamento professionale, ha frequentato il Corso di Doppiaggio con Licinia Lentini, workshop con Elda Alvigini e corsi di recitazione teatrale e cinematografica con Sergio Ciulli.

Attraverso il proprio lavoro artistico e culturale, Isabella promuove valori di inclusione, gentilezza, crescita personale e sensibilizzazione sociale, utilizzando il teatro, la scrittura e la comunicazione come strumenti di educazione e cambiamento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa