Le Antiche Mura di Empoli vince la quinta edizione del Premio Impresa Sostenibile 2026

Le Antiche Mura, azienda empolese leader nella produzione conto terzi nel settore della cosmesi, ha vinto la quinta edizione del Premio Impresa Sostenibile 2026, assegnato al Forum Sostenibilità del Sole 24 Ore.

Il riconoscimento è stato assegnato, nella categoria sostenibilità sociale, per aver trasformato un’esperienza personale di discriminazione sul lavoro in un modello d’impresa che accoglie donne uscite da situazioni di violenza e persone nello spettro autistico. Si affiancano a questa iniziativa certificazioni di parità di genere e un innovativo piano di welfare.

Il Premio Impresa Sostenibile valorizza le PMI italiane capaci di integrare la sostenibilità nei propri modelli di business, generando impatti positivi sull’ambiente, sulle persone e sui territori.

La Giuria del Premio Impresa Sostenibile 2026, presieduta da Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, ha riunito autorevoli esponenti del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale: Marina Brogi, Professoressa di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Maria Carmela Colaiacovo, Presidente del Gruppo Il Sole 24 ORE, Edoardo Garrone, Presidente ERG, Francesca Posarelli, Presidente di Piccola Industria Confindustria Toscana, Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, e Roberta Toffanin, Esperto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Forum Sostenibilità 2026 è organizzato da Il Sole 24 Ore, TOP PARTNER dell’evento è Intesa Sanpaolo. MAIN PARTNER sono Acea, Enel, Eni E Mondelēz International. OFFICIAL PARTNER sono Conou e Santander. Il premio impresa sostenibile 2026 è organizzato con la collaborazione della Piccola Industria di Confindustria MAIN PARTNER DEL PREMIO IMPRESA SOSTENIBILE 2026 è il Ministero Dell’ambiente e della Sicurezza Energetica.

Notizie correlate