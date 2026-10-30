Il commissario Meini presenta la 'squadra' pisana: "Uniti per tornare a conquistare fiducia"

La Lega riparte in provincia di Pisa con una squadra al fianco del commissario provinciale Elena Meini. L'affiancherà nel lavoro provinciale Giorgio Petralli, mentre vengono confermati Domenico Uva all’organizzazione, Patrizia Coppola al tesseramento, Gino Mannocci agli Enti locali e Tamberi alla comunicazione. "Abbiamo voglia di ripartire con forza, facendo quello che alla Lega riesce meglio: stare tra le persone, ascoltare e portare avanti battaglie chiare. Ringrazio chi ha scelto di mettere tempo ed energie a disposizione di questa squadra. Gli incarichi hanno senso se si traducono in presenza e lavoro", dichiara Meini.

Il Direttivo provinciale del 29 ottobre è stato anche l’occasione per fare il punto dopo il Congresso di Milano e definire le prossime iniziative. Sanità, sicurezza, ambiente e sviluppo del territorio saranno al centro dell’attività, insieme al sostegno ai militanti e agli amministratori locali. "Dal Congresso arriva una spinta all’unità che dobbiamo trasformare in iniziativa politica. Abbiamo un’identità da difendere e proposte da far valere, anche sul piano nazionale: a partire dall’impegno per la pace in Ucraina e dalla tutela del potere d’acquisto di famiglie e lavoratori".

Il Direttivo provinciale ha espresso piena condivisione per la scelta congressuale di porre fine a ulteriori finanziamenti e aiuti militari all’Ucraina, ritenendo necessario imprimere una svolta che favorisca l’avvio di un concreto processo di pace e la cessazione delle ostilità. "Vogliamo tornare a conquistare ulteriore fiducia e consensi in tutto il pisano. Per farlo servono una linea chiara, il coraggio di sostenerla e una Lega presente in tutta la provincia. Ripartiamo dai nostri militanti, dai gazebo, dai Consigli comunali: è lì che si costruiscono le prossime vittorie", conclude Meini.

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