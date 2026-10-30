"Leonardo da Vinci e il Foglio del Teatro", a novembre la mostra a San Miniato

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato in collaborazione con la Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti e con il sostegno di Crédit Agricole Italia, presenta “Leonardo da Vinci e il Foglio del Teatro”, un’esposizione di particolare rilievo culturale dedicata a uno degli aspetti meno conosciuti e più affascinanti del genio di Leonardo da Vinci.

La mostra, che sarà inaugurata venerdì 6 novembre 2026 alle ore 18.00 a Palazzo Grifoni, offrirà al pubblico la rara opportunità di ammirare il cosiddetto Foglio del Teatro, un prezioso documento autografo che testimonia l'interesse di Leonardo per il teatro e il mondo dello spettacolo: dalla scenografia alla progettazione di ingegnosi apparati destinati alle rappresentazioni delle corti rinascimentali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione CR San Miniato nella promozione e nella valorizzazione dell’arte e della cultura, con l'obiettivo di rendere accessibili al pubblico testimonianze di eccezionale valore storico e artistico e favorire nuove occasioni di conoscenza e approfondimento. Un impegno che si traduce in progetti concreti anche grazie al prezioso sostegno di Crédit Agricole Italia, che rinnova il proprio impegno a favore delle iniziative culturali della Fondazione. Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata inoltre la disponibilità della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, impegnata nella conservazione, nello studio e nella valorizzazione dell’eredità scientifica e intellettuale del grande studioso di Leonardo a cui essa è intitolata.

Il progetto espositivo è stato poi reso possibile grazie all’impegno del Comm. Antonio Guicciardini Salini, mentore e promotore delle attività culturali della Fondazione, e alla preziosa collaborazione della Prof.ssa Sara Taglialagamba e della Prof.ssa Margherita Melani, curatrici della mostra.

La mostra sarà inaugurata venerdì 6 novembre 2026 alle ore 18.00 a Palazzo Grifoni con ingresso libero fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694. La mostra sarà successivamente aperta dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei seguenti giorni:

- 7 e 8 novembre 2026

- 13-14-15 novembre 2026

- 20-21-22 novembre 2026

- 27-28-29 novembre 2026

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