Manifestazione a Firenze, insulti transfobici a due donne durante il corteo

Cronaca Firenze
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La denuncia dell'Unione giovani di sinistra (Ugs): "Gli insulti sono arrivati da infiltrati di estrema destra"

Due giovani sarebbero state bersaglio di offese e intimidazioni a sfondo transfobico durante il corteo che ha attraversato oggi le strade di Firenze per protestare contro la guerra e il carovita. La denuncia arriva da Luca Guerrini, responsabile toscano dell'Unione giovani di sinistra (Ugs), organizzazione legata a Sinistra italiana.

L'episodio avrebbe coinvolto Giulia, attivista del gruppo di Pistoia, e una sua amica. Stando alla ricostruzione dell'associazione, le due sarebbero state insultate da alcuni individui presenti tra i manifestanti, che Guerrini ritiene possano appartenere ad ambienti di estrema destra.

"La gravità dell'accaduto è inaudita - afferma Guerrini - così come è inaudita la confidenza con cui certe persone si sentono autorizzate a mettere in atto comportamenti violenti".

Pur esprimendo soddisfazione per la partecipazione al corteo, Ugs Toscana richiama l'attenzione sulla necessità di combattere le discriminazioni e contrastare il clima di intolleranza.

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