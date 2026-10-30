Manutenzione sistemi telefonici del Comune di Empoli, interruzione del servizio

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Foto di gonews.it

Il 2 novembre non saranno raggiungibili per 30/60 minuti le utenze fisse delle sedi comunali, scuole, Unione dei Comuni, biblioteche, musei, Polizia Locale

Si informa che, per un intervento di manutenzione programmata sui sistemi telefonici del Comune e degli edifici pubblici comunali, lunedì 2 novembre 2026 a partire dalle ore 13.30 si verificherà un'interruzione temporanea del servizio telefonico della durata di circa 30-60 minuti.

Non saranno raggiungibili i numeri di telefono fisso legati a:
- Comune di Empoli
- Scuole (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuola secondaria di primo grado)
- Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa
- Biblioteche e musei

Anche il numero della Polizia Locale del comando di Empoli non sarà raggiungibile per quel lasso di tempo: per urgenze si prega di contattare il 112.

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