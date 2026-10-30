Al via la nuova stagione del Teatro contemporaneo: si debutta con 'Dux in scatola'

La rassegna di Teatro contemporaneo al Minimal teatro di Empoli propone per la stagione 2026-2027 una serie di spettacoli molto interessanti, un cartellone ricco e variegato che spazia dalla drammaturgia contemporanea al teatro d’impegno civile, dalla satira sociale al racconto intimo, offrendo al pubblico sei serate di grande teatro.

Si parte con il debutto con "Dux in scatola" di Daniele Timpano e si passa dai grandi classici contemporanei come "Novecento" di Baricco, fino alle riflessioni su genere, etica e memoria sociale.

Si comincia giovedì 5 novembre con Dux in scatola – Autobiografia d’oltretomba di Mussolini Benito, uno spettacolo di e con Daniele Timpano

Daniele Timpano veste i panni del defunto Benito Mussolini in un’autobiografia d’oltretomba di una delle figure più controverse della storia italiana. Dalle vicende di Piazzale Loreto nel ’45 fino alla sepoltura a San Cassiano di Predappio nel ’57, lo spettacolo ripercorre le avventure post-mortem del duce tra brani del ventennio (Marinetti, Gadda, Malaparte) e materiali tratti da siti neofascisti, tracciando un ritratto graffiante e originale sul ricordo del fascismo nell'immaginario collettivo.

Giovedì 26 novembre in scena Lotteria degli stereotipi, liberamente tratto dal libro "Girls Will Be Girls" di Emer O’Toole (in collaborazione con Uniche ma Plurali), ideazione e interpretazione di Chiara Renzi.

Una lotteria fuori dal comune per esplorare con ironia e leggerezza gli stereotipi di genere, il concetto di bellezza, le convenzioni familiari, i ruoli sociali e i cliché quotidiani, sotto lo sguardo filosofico e beffardo di Aristotele.

Il progetto è finanziato dal Comune di Arezzo (Bando Pari Opportunità 2024), con il supporto di Pronto Donna, Donne Insieme, La Filostoccola Teatro Virginian, Le Plurali Editrice e il contributo della Sezione Soci Coop Arezzo.

Giovedì 10 dicembre sarà la volta di L’imperativo categorico (L’imperatiu categòric) con Rossana Gay e Tommaso Taddei, che cura anche la regia, una produzione Gogmagog in coproduzione con Fondazione Armunia.

Una pièce con toni di umorismo nero che affronta la precarietà abitativa, lavorativa ed economica della generazione dei cinquantenni. La protagonista Clara, docente universitaria di filosofia esperta di Kant, vive la crisi del caro affitti e dell'overtourism fino a quando un evento inaspettato sovverte del tutto la sua bussola etica.

Lunedì 1° febbraio in scena Novecento di Alessandro Baricco con Ciro Masella. La storia celeberrima di Novecento, il pianista nato su un piroscafo che ha attraversato l'oceano senza mai posare piede sulla terraferma, capace di trasformare in musica i sogni, i desideri e i racconti dei passeggeri.

Giovedì 11 febbraio Lui, Enrico di e con Anna Meacci, produzione Archètipo ETS – Catalyst.

Un monologo intenso che intreccia la grande storia politica del secondo Novecento italiano con la memoria familiare ed etica. Due vite parallele – quella di un uomo pubblico e quella di un padre appassionato – raccontano il valore della partecipazione, della comunità e del sogno di un mondo più giusto.

Giovedì 1° aprile Racconto personale da un racconto di Mamadou Diakité, con Mamadou Diakité, regia di Cosimo Severo, riscrittura teatrale di Stefania Marrone. Una produzione di Compagnia Bottega degli Apocrifi.

Ispirato al progetto Human Library, lo spettacolo porta in scena la storia vera e sfrontata di Mamadou, giovane della Costa d'Avorio partito non per guerra o fame, ma per il semplice e legittimo diritto di inseguire un sogno e avere una possibilità nella vita.

La rassegna è sostenuta dal Comune di Empoli, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro

Per il Teatro contemporaneo è attiva la formula aperitivo più spettacolo 15 euro, biglietto solo spettacolo 10 euro. L'aperitivo inizia alle 20.00, spettacolo alle 21.00. È gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa