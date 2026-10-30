Porte e muri imbrattati, banchi e porte rotti, aule e stanze messe a soqquadro, un estintore svuotato, attrezzatura dei laboratori danneggiata, una Lim distrutta, libri e documenti sparsi per i pavimenti e sanitari frantumati, persino una porta antipanico buttata giù. Sarebbero questi alcuni dei danni che il Fermi-Da Vinci di via Bonistallo, occupato da alcuni giorni dagli studenti, immortalati anche da foto e video che stanno girando in queste ore sui social.

Soggetti esterni sarebbero entrati più volte

Secondo quanto raccontano gli studenti una prima intrusione era avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, a poche ore dall'inizio dell'occupazione studentesca, con piccoli danni a banchi, porte, scritte sui muri e aule a soqquadro, oltre a un estintore aperto. Per far fronte alla situazione, gli studenti hanno barricato le porte del piano terra proprio dove, a loro dire, si sarebbero introdotte le persone estranee all'istituto. Una situazione di caos che, almeno in parte, era rientrata con gli stessi studenti che avevano provveduto autonomamente a ripulire il plesso e i laboratori.

Niente, però, a che vedere a quanto è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30, quando durante una sorta di 'festa' di fine occupazione, qualcuno si sarebbe introdotto con lo specifico scopo di spaccare più cose possibile.

Una porta antipanico è stata 'smurata' e buttata giù, le porte distrutte e i sanitari frantumati, probabilmente con qualche oggetto pesante, forse un piccone, infine mensole e scaffali ribaltati. Una vera e propria furia vandalica che ha poco a che vedere con la protesta studentesca. Gli studenti spiegano di aver chiamato anche le forze dell'ordine per denunciare quanto stava accadendo, ma al momento non è chiara la dinamica della serata.

L'occupazione è stata conclusa.

"Esprimo vicinanza alla scuola e dispiacere per gesti che recano danno alla comunità ma anche a chi ha protestato coscienziosamente", dichiara la consigliera delegata della Città Metropolitana di Firenze alla Scuola dell'Empolese Valdelsa Emma Donnini

La protesta

Gli studenti, in protesta già dalla mattina del 27 ottobre, hanno aderito alle motivazioni della manifestazione studentesca di sabato scorso, esponendo striscioni e manifesti contro il carovita e l'aumento delle spese militari a discapito dell'istruzione pubblica. Al centro della protesta anche i problemi strutturali dell'istituto e la richiesta di maggiori investimenti nella scuola e nei servizi fondamentali, affinché il futuro dei giovani diventi una priorità concreta.

(foto di gonews.it) (foto di gonews.it) (foto di gonews.it) (foto di gonews.it) (foto di gonews.it) (foto di gonews.it) (foto di gonews.it)

Le criticità strutturali

Le criticità strutturali, soprattutto quelle del plesso di via Fabiani, erano già state al centro dell'occupazione dello scorso novembre 2025. Alcuni interventi di manutenzione effettuati dalla Città metropolitana hanno permesso di sistemare in parte la situazione (come l'intonaco dei soffitti), ma restano ancora diversi problemi: infiltrazioni dalle pareti e dagli infissi, muffa, chiodi pericolosi sporgenti dalle finestre, vetri e finestre rotti e alcuni bagni inagibili.

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