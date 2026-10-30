Otto licenziamenti a Zenita Firenze, la Fiom Cgil protesta

Si è svolta il 28 ottobre l’assemblea dei 17 lavoratori Zenita Group di Firenze (settore informatica) per confrontarsi sull’esito dell’incontro tenutosi il 22 ottobre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In quella occasione, la Direzione Aziendale del Gruppo, che a luglio aveva annunciato il trasferimento di 137 dipendenti, formalizzato poi ad agosto con l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo sul territorio nazionale per gli stessi lavoratori coinvolti, si è limitata a riproporre al tavolo il medesimo Piano Industriale già giudicato insufficiente dalle Organizzazioni Sindacali.

Sul fronte della procedura aperta Zenita non ha purtroppo compiuto alcun passo indietro, confermando una rigidità che rischia di compromettere gravemente la tenuta occupazionale e il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’assemblea dei lavoratori del sito fiorentino, su cui pesano 8 licenziamenti (in totale a Firenze lavorano 17 dipendenti), ha giudicato come inaccettabile la posizione dell’azienda. La maggioranza si è espressa per proseguire la mobilitazione e mettere in campo ulteriori iniziative dando un mandato forte alla Fiom Cgil a continuare a chiedere a Zenita un piano industriale che vada nella direzione di una riorganizzazione aziendale utile a costruire soluzioni concrete per il futuro e la salvaguardia dell’occupazione e delle sedi.

Firmato: Fiom Cgil Fi-Po-Pt

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

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