Ottobre Rosa, da Fucecchio duemila euro a favore di Astro

Le iniziative legate alla campagna di sensibilizzazione per la diagnosi precoce del cancro al seno “Ottobre Rosa” hanno raccolto un'alta partecipazione da parte della cittadinanza, sia nel capoluogo che nelle frazioni del comune di Fucecchio. Parlando di dati, sono state coinvolte oltre trecento persone fra il centro e le frazioni: questo ha permesso di raccogliere circa duemila euro che le rispettive realtà organizzatrici hanno destinato o destineranno a Astro Onlus, l'associazione da anni accanto alle donne che affrontano il duro percorso del tumore al seno. Facendo un breve riepilogo si parte dalla cena organizzata dalla Pro Loco insieme alle Commissione Elette e Nominate nel suggestivo chiostro dei frati del convento de La Vergine, a cui si aggiungono le iniziative promosse dall'oratorio All'Ombra del Campanile di Galleno e dalla comunità parrocchiale di Pinete-Galleno-Querce, dalla tombola rosa ai concerti fino ai laboratori artistici.

“Una rete di iniziative che ha abbracciato capillarmente tutto il territorio – sottolinea l'assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei – e che ci ha permesso di confermare il nostro sostegno a una realtà importante nella società civile come Astro, nell'ottica di promuovere un messaggio così nobile di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e della salute.

La somma che abbiamo raccolto sarà utile per acquistare macchinari di supporto nel percorso di cura dal tumore al seno. Voglio ringraziare tutte le realtà coinvolte nel calendario dell'Ottobre Rosa 2026 e rinnovo l'appello a non distogliere mai lo sguardo dal tema della prevenzione”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa