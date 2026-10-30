Montopoli in Val d'Arno si tinge di rosa: al via la rassegna tra prevenzione

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La rassegna si conclude il 7 novembre con un convegno dedicato alla prevenzione oncologica

Si chiama "Ottobre Rosa - Tessere di Prevenzione", ed è il ciclo di quattro appuntamenti organizzato dal Comune di Montopoli in Val d'Arno e nato per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione oncologica e promuovere stili di vita sani.

Una rassegna cominciata lo scorso 24 ottobre con l'inaugurazione della mostra "RI-NASCITA", un viaggio artistico ed emotivo curato da Sabina Buti, Marco Manzi ed Elena Magni, visitabile fino all'8 novembre.

"Quest'anno abbiamo voluto giocare con l'immagine delle tessere – raccontano la sindaca Linda Vanni, la vicesindaca Irene Cavallini e l'assessora Kendra Fiumanò -, perché proprio come in un puzzle ogni pezzetto è fondamentale per il risultato finale. Per cui arte, prevenzione, sensibilizzazione e informazione sui corretti stili di vita rientrano nell'idea di benessere e di salute. Da qui nasce una rassegna variegata con momenti di socialità, di approfondimento, di sport e di cultura, tanti appuntamenti resi possibili grazie al coinvolgimento di altrettante associazioni e realtà del territorio. In fondo anche per essere comunità bisogna che ogni tessera sia al suo posto e collegata a tutte le altre".

La promozione della salute prosegue sabato 31 ottobre con la camminata ludico-motoria "Prevenzione in Circolo" da San Romano a Stibbio, seguita da un brunch solidale il cui ricavato sarà devoluto alle associazioni ASTRO e Non più sola.

Prevenzione sarà la parola al centro delle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre in piazza della Costituzione a San Romano, dove l'unità mobile ISPRO offrirà gratuitamente mammografie, screening cervicali e test colon-retto dalle 9.30 alle 17 (prenotazioni su https://didisi.ispro.toscana.it/).

A chiudere la rassegna sarà, sabato 7 novembre alle 9.30 al Salone Mediceo del Convento Francescano di San Romano, il convegno pubblico "Conoscere per Prevenire e Prendersi Cura di Sé", coordinato dalla dottoressa Francesca Martella, direttrice dell'oncologia medica dell'ospedale San Giuseppe e responsabile del Centro Donna di Empoli, con i medici del territorio per rispondere alle domande della cittadinanza.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

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