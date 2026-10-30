Pisa, occupato lo storico palazzo della Sapienza durante il corteo contro armi e carovita

Cronaca Pisa
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L'occupazione è partita da alcune decine di studenti dei collettivi universitari durante il corteo promosso dall'Usb contro armi e carovita. L'edificio è ancora occupato, sul posto le forze dell'ordine per monitorare la situazione

Occupato lo storico palazzo della Sapienza a Pisa, uno degli edifici dell'ateneo pisano. Secondo quanto appreso, l'occupazione sarebbe stata avviata da alcune decine di studenti dei collettivi universitari, che avrebbero deciso di agire durante della manifestazione organizzata dall'Usb contro le armi e il carovita. Al passaggio del corteo nei pressi dell'edificio, un gruppo di manifestanti ha lasciato la sfilata e ha raggiunto il palazzo occupandolo senza causare danni.

L'occupazione prosegue e al momento non è stata resa nota la sua durata. Le forze dell'ordine sono presenti sul posto per monitorare la situazione e garantire la sicurezza.

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