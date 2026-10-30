Portoferraio, 130mila euro dalla Regione per Forte Falcone

E’ stato firmato dal presidente Eugenio Giani il decreto che approva l’accordo di programma da 130 mila euro tra Regione Toscana e Comune di Portoferraio (Li).

Si tratta di risorse regionali che serviranno a finanziare i lavori per il restauro e la valorizzazione dei percorsi di accesso al Forte Falcone e l’allestimento del percorso espositivo del busto di Cosimo I de’ Medici.

"Anche questo intervento – sottolinea il presidente Giani – rientra nel vasto programma di azioni che stiamo mettendo in campo per dare sostanza al progetto della Toscana diffusa. L’obiettivo è quello di esaltare la ricchezza del patrimonio culturale e architettonico, contribuendo così a rendere sempre più vitali le nostre comunità".

Fonte: Regione Toscana