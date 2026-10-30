Portoferraio, 130mila euro dalla Regione per Forte Falcone

Presidente Giani: "Rientra nel vasto programma di azioni che stiamo mettendo in campo per dare sostanza al progetto della Toscana diffusa"
E’ stato firmato dal presidente Eugenio Giani il decreto che approva l’accordo di programma da 130 mila euro tra Regione Toscana e Comune di Portoferraio (Li).
Si tratta di risorse regionali che serviranno a finanziare i lavori per il restauro e la valorizzazione dei percorsi di accesso al Forte Falcone e l’allestimento del percorso espositivo del busto di Cosimo I de’ Medici.
"Anche questo intervento – sottolinea il presidente Giani – rientra nel vasto programma di azioni che stiamo mettendo in campo per dare sostanza al progetto della Toscana diffusa. L’obiettivo è quello di esaltare la ricchezza del patrimonio culturale e architettonico, contribuendo così a rendere sempre più vitali le nostre comunità".
Fonte: Regione Toscana
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