San Miniato, premiati 20 studenti con le borse di studio 'Per realizzare un sogno'

Sono 36 le borse di studio 'Per realizzare un sogno' assegnate dall'Associazione 'Nel sorriso di Valeria' agli studenti dei Comuni di San Miniato e Sonnino. Un'iniziativa che, anno dopo anno, sostiene il percorso scolastico e universitario dei giovani dei due territori, accompagnandoli dall'iscrizione alle scuole superiori fino al proseguimento degli studi all'università, senza demerito.

Le borse di studio ammontano complessivamente a circa 15milaeuro, provenienti dai fondi annuali del 5 per Mille e dalle donazioni spontanee di soci, amici e sostenitori dell'Associazione. All'interno del progetto sono comprese anche quattro borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, finanziate dai familiari in memoria di Katiuscia Mariani e Monica Rosi. I riconoscimenti sono destinati ai migliori diplomati degli Istituti Cattaneo e Marconi di San Miniato.

Di seguito i nomi degli studenti beneficiari, suddivisi per Comune e anno di corso

Per il Comune di San Miniato, le borse sono state assegnate agli studenti iscritti al primo anno delle scuole superiori Virginia e Vittoria Giani, Benedetta Puccini, Riccardo Latessa, Virginia Arbore, Rachele Croce e Giada Profeti; agli iscritti al terzo anno Giada Soro, Ginevra Mantelli, Riccardo Bellucci, Dario Cecchelli e Viola Berti; e agli universitari Aurora Soldani, Matteo Ermelani, Sara Cammilli ed Ettore Mori.

A questi si aggiungono i riconoscimenti in memoria di Katiuscia Mariani, assegnati a Edoardo Dei e Giulia Migliorini, e quelli in memoria di Monica Rosi, destinati a Mirco Lucchesi e Ndate Nokho.

Per il Comune di Sonnino, tra gli studenti iscritti al primo anno delle scuole superiori figurano Chidimma Favour Okafor, Azzurra Giordano, Stefania Tramentozzi, Michele Paglia, Asia Rufo e Serenella De Gregorie. Per il terzo anno sono stati selezionati Giulia Grenga, Ilaria Sacchetti, Lorenzo Coletta, Antonio Fagioli e Riccardo Paniccia. Le borse destinate agli universitari sono state assegnate ad Anna Magnarelli, Federica Lanni, Floriana Menichelli, Ludovica Sullo e Gabriel Bono.

Le cerimonie di consegna si terranno a San Miniato sabato 5 dicembre, alle ore 16, presso Palazzo Grifoni. Per Sonnino, invece, la data è ancora da definire, ma l’appuntamento si svolgerà comunque entro il mese di dicembre.

Alle due cerimonie sono invitate le istituzioni e le cittadinanze di entrambe le città.

Notizie correlate