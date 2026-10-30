Ognissanti, i sindacati proclamano lo sciopero: "Diciamo 'no' a lavorare nelle feste"

"Continua la decisione di aprire i negozi, da parte di alcune aziende, per la festività di Ognissanti, decisione che riteniamo irrispettosa e irriguardosa verso i lavoratori di un settore 'sempre aperto'". Così Filcams Cgil e UilTucs della Toscana, in una nota, esprimono la loro contrarietà all'apertura dei negozi durante le festività civili e religiose e nelle domeniche.

"Diciamo 'no' a lavorare nelle feste, il commercio nelle festività non è indispensabile - proseguono i sindacati -. Lavoratori e lavoratrici devono poter trascorrere la festa di Ognissanti con le loro famiglie. Non seppelliamo il diritto al riposo. La nostra protesta continua a restituire diritti e dignità, in nome di una crisi che ha determinato tanti abusi e soprattutto tanto precariato. Proviamo a pensare ad un mondo più sostenibile, dove il consumo non deve essere la priorità, recuperando anche le tradizioni che devono vedere le festività come un momento di vita sociale, da passare con i propri cari".

Per questo Filcams Cgil e UilTucs della Toscana hanno proclamato "astensione e sciopero dal lavoro" per l'intera giornata del 1° novembre 2023, sottolineando quanto stabilito da numerose sentenze: "il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo".

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