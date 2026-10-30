Sciopero generale, migliaia in corteo a Prato

Anche Prato si è mobilitata in occasione dello sciopero generale indetto dal sindacalismo di base, con una manifestazione che ha portato in strada migliaia di persone. Secondo le stime diffuse dai Sudd Cobas, organizzatori dell'iniziativa, alla partenza del corteo erano presenti oltre 5.000 partecipanti.

Una mobilitazione che il sindacato considera tra le più significative degli ultimi anni per la città, soprattutto per la presenza congiunta di studenti e lavoratori di diverse nazionalità. Al centro della protesta il crescente costo della vita, gli stipendi ritenuti insufficienti e le difficoltà economiche che pesano su un numero sempre maggiore di famiglie. I manifestanti hanno inoltre contestato le condizioni della sanità e della scuola pubblica, criticando le scelte del Governo in materia di spesa militare.

Per i Sudd Cobas, l'ampia partecipazione rappresenta una risposta alle politiche dell'esecutivo, accusato di alimentare un clima di paura e divisione sociale, e testimonia una rinnovata volontà di mobilitazione da parte del mondo del lavoro e delle giovani generazioni.

Alla partenza del corteo erano presenti anche il vicesindaco di Prato Diego Blasi, il presidente del consiglio comunale Giacomo Sbolgi e il consigliere delegato all'equità intergenerazionale Lorenzo Tinagli.

Blasi ha espresso la vicinanza dell'amministrazione comunale alle rivendicazioni dei manifestanti, sottolineando la necessità di ascoltare le richieste di maggiori diritti, dignità e prospettive per il futuro avanzate da studenti e lavoratori. Il vicesindaco ha inoltre richiamato l'attenzione sulla precarietà occupazionale e sulle difficoltà sociali che colpiscono soprattutto i più giovani, evidenziando il dovere delle istituzioni di confrontarsi con le istanze di partecipazione e cambiamento emerse dalla piazza.