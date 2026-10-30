Sciopero generale, Plures Alia comunica rallentamenti nella raccolta dei rifiuti

Lo sciopero generale di oggi, venerdì 30 ottobre, sta provocando rallentamenti e disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti sul territorio servito da Plures Alia. L'adesione, che si attesta intorno al 20% del personale del comparto ambientale, sta determinando ritardi e mancate effettuazioni di alcuni servizi programmati, in una situazione già resa complessa dalle operazioni di recupero delle raccolte sospese nei giorni scorsi a seguito della chiusura precauzionale dell'impianto Revet di Pontedera e alla conseguente sospensione, mercoledì 28 ottobre, degli svuotamenti dei contenitori per gli imballaggi in plastica e metalli. Plures Alia è impegnata nel monitoraggio delle criticità e nella riorganizzazione degli interventi, dando priorità alle situazioni che richiedono maggiore attenzione.

Per quanto riguarda la raccolta porta a porta, le maggiori criticità si registrano nei Comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, dove l'adesione allo sciopero è particolarmente elevata. Possibili disagi potrebbero interessare anche il turno notturno a Bagno a Ripoli.

Confermati per domani, sabato 31 ottobre, i recuperi delle raccolte porta a porta degli imballaggi in plastica e metalli non effettuate mercoledì 28 ottobre a seguito della chiusura precauzionale dell'impianto Revet. I cittadini interessati dovranno esporre i rifiuti dopo le ore 20 di oggi, venerdì 30 ottobre, secondo le consuete modalità.

Lo sciopero ha inoltre comportato la chiusura di tre Ecocentri, a Castelfiorentino, Rufina e Bagno a Ripoli, e la sospensione del servizio di due Ecofurgoni previsti per oggi a Scandicci (Badia a Settimo) e Fiesole (Girone).

Per quanto riguarda la raccolta stradale, si registrano rallentamenti diffusi sul territorio. Plures Alia è impegnata nel progressivo ripristino della regolarità dei servizi, dando priorità alle situazioni di maggiore criticità.

A Firenze, la manifestazione prevista oggi nel centro storico e le conseguenti limitazioni alla circolazione dei mezzi impediscono il regolare svolgimento della raccolta porta a porta di carta e cartone e lo svolgimento degli altri servizi. Quanto non effettuato durante la giornata sarà recuperato in serata, compatibilmente con le condizioni di accesso alle strade interessate e con il personale disponibile.

Per eventuali informazioni è possibile consultare i canali ufficiali di Plures, la App Aliaestra oppure contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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