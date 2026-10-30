Smog, a Capannori scattano i divieti per caminetti e fuochi all'aperto

Nuove restrizioni per il riscaldamento domestico e la combustione di residui vegetali nella Piana di Lucca. Da domani, 1° novembre, entreranno in vigore le disposizioni per limitare le emissioni di polveri sottili PM10, che resteranno valide fino al 31 marzo 2027. Le misure riguardano i territori comunali di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo e rientrano nel Piano di Azione Comunale per la qualità dell'aria, adottato in applicazione della normativa regionale.

Tra i principali provvedimenti figura lo stop ai fuochi all'aperto per bruciare sfalci, potature e altri scarti vegetali. Vietato anche l'utilizzo di caminetti, stufe e impianti di riscaldamento a biomassa con classe emissiva inferiore a quattro stelle, fatta eccezione per quelli che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento e cottura dell'abitazione. I divieti non riguardano le zone collinari e montane situate a oltre 200 metri di altitudine.

Le ordinanze prevedono inoltre una temperatura media massima di 18 gradi, con due gradi di tolleranza, nelle abitazioni, nei negozi e negli edifici pubblici, escluse le strutture sanitarie. Gli esercizi commerciali e gli immobili aperti al pubblico dovranno anche mantenere chiuse le porte d'ingresso.

L'obiettivo è contrastare l'accumulo di sostanze inquinanti nell'atmosfera, fenomeno particolarmente frequente nei mesi più freddi. Le amministrazioni invitano i cittadini a rispettare le limitazioni e ad adottare comportamenti sostenibili, sia nella gestione del riscaldamento sia negli spostamenti quotidiani.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa

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