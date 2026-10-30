Teatro Boccaccio, la stagione parte con il sold out per Chiara Francini

La stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Boccaccio di Certaldo si apre con un risultato significativo: “Coppia aperta quasi spalancata”, lo spettacolo con Chiara Francini e Alessandro Federico in programma mercoledì 4 novembre, ha già registrato il tutto esaurito.

Un avvio che conferma l'interesse del pubblico e accompagna una stagione caratterizzata da una proposta particolarmente ricca e accattivante, con artisti di primo piano e spettacoli capaci di coniugare qualità, intrattenimento e riflessione.

Il tutto esaurito del primo appuntamento è un positivo punto di partenza per una stagione che si propone di consolidare il rapporto tra il teatro e il suo pubblico, attraverso una programmazione di qualità e occasioni di spettacolo da condividere.

La programmazione di quest'anno punta su nomi conosciuti e apprezzati della scena italiana, proponendo generi e linguaggi diversi: dalla commedia alla satira, dal teatro contemporaneo al teatro-canzone. Una scelta che mira a offrire al pubblico occasioni di incontro con interpreti importanti e produzioni di valore, rafforzando il ruolo del Teatro Boccaccio come punto di riferimento culturale per Certaldo e per tutto il territorio.

La stagione teatrale è promossa dal Comune di Certaldo e realizzata in collaborazione con Grande Schermo, gestore del Teatro Boccaccio, nell'ambito del progetto condiviso dei Teatri della Valdelsa.

Tutti gli spettacoli della stagione

• MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2026 – SOLD OUT

Chiara Francini e Alessandro Federico – “Coppia aperta quasi spalancata”

La celebre commedia di Dario Fo e Franca Rame apre la stagione con una brillante riflessione sui rapporti di coppia, tra ironia, provocazione e situazioni paradossali.

• MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2026

Giobbe Covatta – “Sei gradi”

Comicità e satira per affrontare uno dei temi più attuali del nostro tempo: i cambiamenti climatici e il futuro del pianeta.

• MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2027

Maria Amelia Monti e Gigio Alberti – “Lungs”

Una commedia intensa e contemporanea che mette al centro una coppia, le sue scelte, le paure e le responsabilità legate al futuro.

• GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2027 – FUORI ABBONAMENTO

Alessandro Riccio e Alberto Becucci – “Bruna è la notte”

Teatro-canzone, musica e ironia in uno spettacolo che richiama le atmosfere del varietà e della tradizione dello spettacolo italiano.

• GIOVEDÌ 11 MARZO 2027

Lucia Mascino – “Teresa La Notte”

Un monologo dalle atmosfere del thriller, che intreccia identità, sospetti e mondo digitale, con una narrazione coinvolgente.

• MERCOLEDÌ 31 MARZO 2027

Valerio Aprea – “Lapocalisse”

Un assolo tra teatro e stand-up comedy, scritto con Makkox, che affronta con intelligenza e ironia le contraddizioni della società contemporanea, tra tecnologia, ambiente e comportamenti quotidiani.

"Il teatro rappresenta un presidio culturale fondamentale per una comunità, uno spazio nel quale si incontrano generazioni, sensibilità e linguaggi diversi – dichiara il sindaco Giovanni Campatelli –. Per questo il Comune di Certaldo ha voluto dedicare particolare attenzione alla stagione teatrale, sostenendo una programmazione di qualità e puntando su interpreti di grande esperienza e riconoscibilità. Il risultato ottenuto con lo spettacolo di Chiara Francini è un segnale incoraggiante e dimostra che esiste un pubblico interessato a un'offerta culturale capace di proporre occasioni di intrattenimento, ma anche di approfondimento e confronto. Investire nel teatro significa investire nella vitalità culturale di Certaldo e nella qualità della vita della nostra comunità".

"Abbiamo lavorato alla costruzione di un cartellone vario, con spettacoli che si distinguono per autori, interpreti e contenuti – aggiunge l'assessora alla Cultura Claudia Centi –. La presenza di artisti come Chiara Francini, Giobbe Covatta, Maria Amelia Monti, Gigio Alberti, Lucia Mascino e Valerio Aprea dà valore a una proposta che vuole essere attrattiva e, allo stesso tempo, offrire al pubblico esperienze teatrali differenti. L'obiettivo è consolidare la partecipazione, avvicinare nuovi spettatori e fare del Teatro Boccaccio un luogo sempre più vissuto e riconosciuto dalla comunità".

Il progetto dei Teatri della Valdelsa mette in rete le programmazioni di Certaldo, Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa, attraverso un calendario condiviso che consente di ampliare le opportunità di scelta per il pubblico e valorizzare l'offerta culturale dell'intero territorio.

Abbonamenti e biglietti

È possibile sottoscrivere gli abbonamenti e acquistare i biglietti per i singoli spettacoli.

Sono disponibili anche le tessere a turno libero da 5 o 7 spettacoli, che consentono di scegliere liberamente gli appuntamenti ai quali assistere nel corso della stagione.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la biglietteria del Teatro Boccaccio, aperta tutti i giorni dalle 18 alle 19 e durante gli orari di apertura della biglietteria cinematografica.

I biglietti per i singoli spettacoli sono acquistabili online sul sito www.multisalaboccaccio.it oppure direttamente presso la biglietteria del teatro.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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