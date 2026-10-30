Uscite chiuse sull'A1 in direzione Bologna per ispezioni alle gallerie

Ispezioni notturne nelle gallerie autostradali renderanno necessarie alcune chiusure sulla A1 Milano-Napoli Panoramica verso Bologna. Si tratta di attività d'ispezione e manutenzione che potrebbero creare disagi a chi proviene da Firenze e si sposta in direzione Bologna, dal momento che alcune uscite, come Roncobilaccio e Pian del Voglio, risulteranno inaccessibili. L'A1 Direttissima aiuterà i viaggiatori a proseguire nel loro percorso. Di seguito, le situazioni critiche analizzate nel dettaglio e le possibili soluzioni.

Dalle 21 di lunedì 2 alle 6 di martedì 3 novembre

Sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna. Di conseguenza, le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio saranno chiuse in entrata verso Bologna e non saranno raggiungili le uscite, per chi proviene da Firenze, di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio. Contestualmente saranno chiuse l'area di servizio "Roncobilaccio est" e l'area di parcheggio "Citerna est", situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

Nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 novembre

Dalle 21 alle 6 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna. Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Bologna e non saranno raggiungibili le uscite, per chi proviene da Firenze, di Roncobilaccio e Pian del Voglio.

Contestualmente saranno chiuse l'area di servizio "Roncobilaccio est" e l'area di parcheggio "Citerna est", situate nel suddetto tratto. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

Dalle 21 di giovedì 5 alle 6 di venerdì 6 novembre

Sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna. Di conseguenza, le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio saranno chiuse in entrata verso Bologna e non saranno raggiungili le uscite, per chi proviene da Firenze, di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio. Contestualmente saranno chiuse l'area di servizio "Roncobilaccio est" e l'area di parcheggio "Citerna est", situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

Dalle 21:00 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 novembre

Sarà chiuso il tratto compreso tra Località Baccheraia (km 262+200) e l'allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna. Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. Contestualmente saranno chiuse l'area di servizio "Roncobilaccio est" e l'area di parcheggio "Citerna est", situate nel suddetto tratto. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Nelle due notti di sanato 7 e domenica 8 novembre, dalle 21 alle 6

Sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna. Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze-Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Fonte: Autostrade per l'Italia - Ufficio Stampa

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