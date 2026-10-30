Use Computer Gross, voglia di riscatto ed adrenalina da derby

Non è proprio il momento migliore per affrontare Legnaia ma per l’Use Computer Gross c’è poco da fare se non prepararsi al meglio per il derby di sabato sera alle 21 al pala Sammontana. Dopo un po’ di Lazio si torna alla Toscana, alla vicina Firenze, per vivere una sfida alla quale le due squadre si avvicinano guardandosi, per motivi diversi, con comprensibile diffidenza. Per i biancorossi lo stop di sette giorni fa a Roma impone di rialzare la testa.

“Sabato arriva una Legnaia in piena forma – spiega coach Luca Valentino - la squadra fiorentina è reduce da tre vittorie consecutive e, numeri alla mano, è la miglior difesa del campionato con una partita in meno avendo già osservato il turno di riposo. La squadra, oltre a Merlo, Del Secco e Lurini ormai punti di riferimento da anni, ha visto l'innesto di Lemmi e Sabotig, altri due giocatori che conosciamo molto bene. Finora i nostri avversari sono stati bravi a controllare i ritmi della partita e nei momenti decisivi trovare punti da protagonisti diversi, cose che li hanno portati a vincere tre partite”. “Archiviando il secondo tempo giocato a Roma che ci ha fatto vedere l'altra faccia, diciamo così, di questo campionato – prosegue - dobbiamo andare avanti con il nostro processo di miglioramento cercando di alzare il livello di ogni nostro giocatore. Non è un lavoro di due mesi, servono calma, costanza e tenacia nel lavoro settimanale”.

L’Olimpia Legnaia, come detto dal tecnico empolese, sta attraversando un momento decisamente positivo e di forte crescita. La squadra di coach Zanardo ha ingranato le marce alte nel campionato trovando un'ottima striscia di risultati positivi grazie alle recenti vittorie contro San Miniato, Virtus Siena e la rimonta nel finale contro l'Aurora Basket Chiavari. Questo filotto vincente ha proiettato i gialloblù a quota sei punti in classifica, confermando la bontà del mercato estivo e l'impatto dei trascinatori come Lemmi, Del Secco e il playmaker Sabotig, ex compagno di Saccaggi nella scorsa stagione a Cecina.

A dirigere la partita saranno Rossetti di Rosignano Marittimo e Giachi di Firenze. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ‘use basket tv’.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa