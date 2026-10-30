Use Rosa, arriva il primo big match: sfida a Galli nel derby toscano

Non è un derby, è il derby. Sabato sera alle 18 le biancorosse scendono in campo a San Giovanni Valdarno per sfidare Galli, l’altra squadra toscana del girone, quella che negli ultimi anni è stata ai vertici del basket femminile toscano assieme alle ragazze di coach Cioni. Il fatto che la partita arrivi dopo poche giornate la rende come il primo, vero esame esterno per l’imbattuta Use Rosa.

“E’ un derby che sentiamo – confessa il tecnico biancorosso – per il basket femminile è una sfida tradizionale perché negli ultimi quindici anni siamo le squadre che hanno offerto costantemente il basket femminile ad alto livello in Toscana. Ci scontriamo ormai da tempo ed ora capita in un momento di condizione psicofisica buona per noi. Siamo imbattute con quattro vittorie consecutive ma non dobbiamo dimenticare che sono arrivate da prestazioni diverse. Ecco, per vincere sul campo di Galli questo non possiamo permettercelo. Serve una prestazione perfetta, la nostra miglior partita. Loro hanno un roster profondo con tanti punti nelle mani da giocatrici diverse e la difesa sarà fondamentale. Altrimenti vincere su quel campo sarà un problema”.

La polisportiva Galli Basket di San Giovanni Valdarno, come detto da coach Cioni, rappresenta l'eccellenza della pallacanestro femminile toscana degli ultimi anni. Fondata nel lontano 1963, la società vanta una gloriosa e storica tradizione sportiva nel panorama nazionale. La squadra, affidata alla guida tecnica del coach Massimo Riga, è guidata dalla forte leadership della capitana e storica giocatrice Maria Flora Lazzaro. Tra i punti di forza del roster brilla il talento realizzativo della forte guardia realizzatrice Alice Milani ed una vecchia conoscenza biancorossa, Angelica Castellani che con la maglia della Scotti alzò al cielo la Coppa Italia. Il roster, profondamente rinnovato, combina alla perfezione giovani e veterane e questo la rende una delle grandi protagoniste di questo girone. Dopo le prime tre partite (una ha risposato) il bilancio è due vittorie ed una sconfitta.

A dirigere la sfida saranno Cavasin di Treviso e Chiarugi di Pontedera. Prevista come sempre la diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Flima.tv.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa