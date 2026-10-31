Cena al buio al Circolo Arci di Gambassi

L'iniziativa di Uici e Polisportiva I'Giglio
L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus, Sezione provinciale di Firenze, insieme alla Polisportiva I'Giglio di Castelfiorentino, organizza una cena al buio in programma venerdì 6 novembre al Circolo Arci di Gambassi, in piazza Di Vittorio.
Il ritrovo è fissato per le ore 20. Il costo di partecipazione è di 30 euro.
Per prenotare, entro domenica 1 novembre, è possibile contattare Francesca al 338 9887056 o Stefania al 339 4832989.
Al momento della prenotazione è necessario comunicare eventuali allergie, intolleranze o altre esigenze alimentari.
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