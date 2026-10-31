Controlli dei carabinieri a Pontedera, tre denunce e tre patenti ritirate: sequestrati coltelli e droga

Cronaca Pontedera
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Due automobilisti hanno rifiutato i test antidroga, un terzo l'alcoltest. Sequestrati anche due coltelli a serramanico, un taglierino e sostanze stupefacenti. Identificate 38 persone

Tre automobilisti denunciati, tre patenti ritirate, sequestrati coltelli, un taglierino e sostanze stupefacenti. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella serata di giovedì 30 ottobre dai carabinieri della Compagnia di Pontedera. I controlli, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di droga e alla sicurezza stradale, si sono concentrati lungo le principali arterie di comunicazione e nelle aree cittadine considerate maggiormente sensibili. Durante l'attività sono state identificate 38 persone e controllati 10 veicoli.

In particolare, i militari hanno fermato due automobilisti in evidente stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, ma che si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti. Per entrambi è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria e il ritiro immediato della patente. Uno dei veicoli è sequestrato.

A bordo di una delle due auto viaggiava anche un giovane passeggero, trovato in possesso di una dose di MDMA del peso di 0,27 grammi. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo segnalato alla Prefettura di Pisa.

Un terzo automobilista è stato invece denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso ai carabinieri di trovare due coltelli a serramanico, rispettivamente di 15 e 17,5 centimetri, un taglierino con lama estraibile e circa 1,45 grammi di hashish. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente, mentre l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca. L'uomo è stato inoltre segnalato alla Prefettura per la detenzione di stupefacenti destinati all'uso personale.

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