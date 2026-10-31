Cortei a Firenze: 10 denunce per occupazione binari tram, 3 perquisizioni della Digos

La Digos di Firenze ha denunciato una decina di persone per l'occupazione dei binari del tram avvenuta il 24 ottobre, al termine di un corteo partito da piazza Santa Maria Novella. I soggetti identificati sono accusati di interruzione di pubblico servizio in relazione ai fatti verificatisi nei pressi della piazza.

Nella stessa giornata, tre cittadini italiani maggiorenni residenti a Firenze e provincia sono stati sottoposti a perquisizione nell'ambito di un'operazione della Digos che ha interessato complessivamente 23 città italiane. Gli accertamenti riguardano persone che, attraverso chat e social network, avrebbero incitato a compiere violenze durante recenti manifestazioni di piazza. Le attività investigative sono ancora in corso.

Resta alta anche l'attenzione delle forze dell'ordine sul fronte dell'ordine pubblico in città. Sotto osservazione eventuali assembramenti, raduni e cortei non preavvisati, anche in relazione agli appuntamenti che sarebbero stati promossi sui social ogni sabato attraverso le chat del Movimento 17 ottobre. Una squadra dell'8° Reparto Mobile è stata posizionata in piazza della Repubblica.

In alcune strade del centro, inoltre, diversi esercizi commerciali hanno protetto con pannelli di legno le vetrine affacciate sulla strada, in vista di possibili tensioni.

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