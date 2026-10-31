'Di chi sono i nostri giorni', a Castelfiorentino una rassegna cinematografica dedicata ai temi del fine vita

Prenderà il via il 5 novembre alle ore 21 al Cinema Monicelli, nel Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, la rassegna cinematografica "Di chi sono i nostri giorni", un ciclo di proiezioni e momenti di confronto dedicato ai temi del fine vita, del diritto alla scelta e dell'autodeterminazione individuale.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Amici dell'Hospice ODV, con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sul senso della vita, sulla dignità della persona nelle sue fasi finali e sull'elaborazione del lutto, favorendo un dialogo aperto e privo di tabù.

La rassegna intende offrire uno spazio di riflessione pubblica su questioni etiche, giuridiche e umane, utilizzando il linguaggio del cinema per affrontare argomenti spesso trascurati nel dibattito quotidiano, come la malattia, la morte e le scelte individuali. Ogni proiezione sarà seguita da un momento di condivisione e confronto con la partecipazione di bioeticisti, operatori sanitari, educatori e rappresentanti delle associazioni.

Il programma

5 novembre – Non è mai troppo tardi di Rob Reiner (2007). La riscoperta della vita di fronte alla morte e l'importanza delle seconde opportunità.

La riscoperta della vita di fronte alla morte e l'importanza delle seconde opportunità. 2 dicembre – Acqua e anice di Corrado Ceron (2022). Un percorso di affermazione della propria autodeterminazione.

Un percorso di affermazione della propria autodeterminazione. 28 gennaio – Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki (2023). L'elaborazione del lutto, la crescita personale e il ruolo dell'arte e della fantasia.

L'elaborazione del lutto, la crescita personale e il ruolo dell'arte e della fantasia. 11 febbraio – A Monster Calls di J.A. Bayona (2016). Il processo di elaborazione della perdita attraverso lo sguardo di un bambino che deve affrontare la morte della madre.

Il processo di elaborazione della perdita attraverso lo sguardo di un bambino che deve affrontare la morte della madre. 25 marzo – La custode di mia sorella di Nick Cassavetes (2009). I dilemmi bioetici, l'autonomia del corpo e i confini dell'amore familiare di fronte a una malattia terminale.

I dilemmi bioetici, l'autonomia del corpo e i confini dell'amore familiare di fronte a una malattia terminale. 15 aprile – La stanza accanto di Pedro Almodóvar (2024). Il diritto a una morte dignitosa e il superamento della paura della morte.

"Il cinema ha la straordinaria capacità di dare corpo e voce a dilemmi etici complessi, trasformando l'astrattezza delle leggi in storie di profonda umanità", sottolineano i promotori.

L'ingresso alle proiezioni è a pagamento, con un biglietto al costo di 3,50 euro.

Fonte: Amici dell’Hospice ODV