Dona il fegato a 98 anni e salva una persona

Cronaca Montale
Condividi su:
Leggi su mobile

La donna è morta all'ospedale San Jacopo di Pistoia per un'emorragia cerebrale. Il consenso dei familiari ha permesso il prelievo dell'organo, risultato idoneo al trapianto

Aveva quasi 98 anni, ma il suo fegato è risultato idoneo alla donazione e ha permesso di salvare la vita a un paziente. È la storia di Annina Sensi, residente a Montale, in provincia di Pistoia, morta la scorsa settimana all'ospedale San Jacopo per un'emorragia cerebrale.

Dopo l'accertamento della morte cerebrale, i familiari hanno autorizzato il prelievo dell'organo, seguendo le indicazioni dei medici, che hanno chiarito come l'età anagrafica non sia, da sola, un criterio sufficiente per escludere la possibilità di donare.

A rendere possibile il trapianto ha contribuito anche il gruppo sanguigno della donna, B positivo, presente in una percentuale limitata della popolazione. L'intervento è perfettamente riuscito.

I familiari erano già sensibili al tema, perché in passato un'altra figlia di Annina Sensi aveva beneficiato di un trapianto di fegato, che le aveva consentito di vivere più a lungo. La famiglia ha reso pubblica la vicenda, promuovendo la cultura alla donazione e invitando i cittadini a dichiarare la propria volontà al momento del rinnovo della carta d'identità.

Notizie correlate

Montale
Cronaca
28 Maggio 2026

Poliziotto libero dal servizio salva un cucciolo di lupo per strada

Nei giorni scorsi, un poliziotto della Questura di Firenze, nel raggiungere gli Uffici di via Zara per il suo turno di servizio, ha salvato un cucciolo di lupo. Il Sovrintendente [...]

Montecatini Terme
Cronaca
13 Aprile 2026

Doppia rapina tra Montale e Prato, arrestato 17enne dopo inseguimento a Montecatini

Un 17enne di origine albanese è stato arrestato dai Carabinieri al termine di un inseguimento ad alta velocità dopo due rapine avvenute nella stessa giornata tra le province di Pistoia [...]

Pistoia
Cronaca
26 Marzo 2026

Scossa di terremoto in Toscana, sentita anche nel Cuoio e nell'Empolese

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana, con epicentro nella zona di Pistoia. La prima stima provvisoria di INGV ha informato di una scossa di magnitudo tra 3,9 [...]



Tutte le notizie di Montale

<< Indietro

torna a inizio pagina